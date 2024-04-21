洛城白男壽司店門口行為詭異 接連兩女遇襲
洛杉磯市休曼橡林（Sherman Oaks）社區一名女性在街上行走時，遭到陌生男子攻擊。據悉，該男子在同一天，疑似還襲擊另一名婦女。
（影片素材源自Dojo Sushi、受害者，記者子為後製）
這名女性是在一家名叫Dojo Sushi的壽司餐廳前遇襲，餐廳的監控攝像紀錄全過程。根據影片，該事件發生在18日下午，嫌疑人沿著Ventura大道行走，揮舞著手臂，並做出奇怪手勢。當受害女從嫌犯的身旁經過時，被嫌犯揮舞的手臂擊中。受害者在接受ABC電視台採訪時說，「突然間，有東西撞到我的頭，我的眼鏡被打飛到街上，我真的什麼也看不見。」
受害女目前正在康復中，她表示，儘管沒有遭受很大的創傷，但治癒情感創傷仍需要時間。
襲擊發生後，壽司餐廳內的一名目擊者試圖跟蹤該男子，但嫌疑人逃脫。受害者向警方報案，並將這段影片發布到網路上，很快得知當天早些時候，有另一名女性A（化名）在同一地區遭到襲擊。A拍下的嫌犯照片，通過和壽司餐廳前攻擊事件的監控錄像比對，嫌犯貌似為同一人。
受害者A的朋友表示，「當時是凌晨，A正要下車。當A下車時，嫌疑人抓住她，把她扔到地板上。她撞到頭，有很多瘀傷，傷得很重」。
兩名受害者都希望有人能認出嫌疑人並幫助警方破案。警方目前對嫌疑人的了解非常有限，調查人員稱，嫌犯是一名身高約6呎的中年白人男性，他最後一次出現在公眾視野時身穿連帽衫。
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