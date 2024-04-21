洛城白男壽司店門口行為詭異 接連兩女遇襲

在洛杉磯市休曼橡林社區一名女性在街上行走時遭到陌生男子的攻擊（Dojo Sushi）

洛杉磯 市休曼橡林（Sherman Oaks）社區一名女性在街上行走時，遭到陌生男子攻擊。據悉，該男子在同一天，疑似還襲擊另一名婦女。

（影片素材源自Dojo Sushi、受害者，記者子為後製）

這名女性是在一家名叫Dojo Sushi的壽司餐廳前遇襲，餐廳的監控攝像紀錄全過程。根據影片，該事件發生在18日下午，嫌疑人沿著Ventura大道行走，揮舞著手臂，並做出奇怪手勢。當受害女從嫌犯的身旁經過時，被嫌犯揮舞的手臂擊中。受害者在接受ABC電視台採訪時說，「突然間，有東西撞到我的頭，我的眼鏡被打飛到街上，我真的什麼也看不見。」

受害女目前正在康復中，她表示，儘管沒有遭受很大的創傷，但治癒情感創傷仍需要時間。

襲擊發生後，壽司餐廳內的一名目擊者試圖跟蹤該男子，但嫌疑人逃脫。受害者向警方報案，並將這段影片發布到網路上，很快得知當天早些時候，有另一名女性A（化名）在同一地區遭到襲擊。A拍下的嫌犯照片，通過和壽司餐廳前攻擊事件的監控錄像比對，嫌犯貌似為同一人。

受害者A的朋友表示，「當時是凌晨，A正要下車。當A下車時，嫌疑人抓住她，把她扔到地板上。她撞到頭，有很多瘀傷，傷得很重」。

兩名受害者都希望有人能認出嫌疑人並幫助警方破案。警方目前對嫌疑人的了解非常有限，調查人員稱，嫌犯是一名身高約6呎的中年白人男性，他最後一次出現在公眾視野時身穿連帽衫。