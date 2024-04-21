加州三月房市 銷量雖降溫 房價仍上漲

加州三月獨立屋銷量降溫，房價持續上漲，創七個月來新高。（Pexels）

根據加州 房地產經紀人協會(California Association of Realtors，簡稱C.A.R.) 17日出爐的報告，由於抵押貸款利率再次上升，加州三月獨立屋銷量下降。不過，房價 持續上漲，房價中位數創下七個月來新高。

以季節調整年化率計算，3月獨立屋銷售總量為26萬7470套，比2月的29萬20套下降7.8%，比2023年3月的27萬9700套下降4.4%。此外，在過去幾個月中，加州售價100萬元或以上的房屋，銷售情況相對好於該州價格較低的房屋。100萬元及以上的房屋銷量，3月同比增長9.9%，而50萬元以下房屋銷售量，則小幅下滑2.4%。

C.A.R. 總裁Melanie Barker表示：「雖然3月房屋銷售量失去動力，但房地產市場仍然具有競爭力，可以看到全州獨立屋房價中位數達到七個月來的最高水平，而房屋從上市到賣出的速度，比去年同期更快」。根據C.A.R.的說法，在供應方面，市場持續改善，隨著越來越多的賣家開始接受新常態，市場上掛牌的房產數量，正在不斷增加。

3月全州獨立屋房價中位數較去年同期強勁上漲，從2023年3月的79萬3260元，攀升至2024年3月的85萬4490元，上漲幅度為7.7%，這是加州房價連續第九個月上漲，3月也是過去12個月內，獨立屋房價中位數第11次超過80萬元的月份。

從各區域銷售量來看，除中央海岸（Central Coast）之外的所有地區，房屋銷售量均較去年同期下降。其中，中央谷地區（Central Valley）降幅最大，為9.6%；其次是南加州降幅7.8%；舊金山 灣區降幅5.4%；遠北地區（The Far North）降幅4.0%。與之相反，中央海岸的銷售量，較去年增長7.2%，該地區四個縣中，有兩個縣的銷售額較去年同期成長兩位數。

在加州58個縣中，有33個縣銷售量較去年同期下降，其中21個縣較去年同期下降超過10%，8個縣比去年3月下降超過20%。 杜倫姆 （Tuolumne）銷售量降幅最大，為39.2%；其次是特哈瑪（Tehama）降幅37.5%；西斯邱 (Siskiyou) 和宇巴（Yuba）降幅均為37.0%。有20個縣的銷售量較去年有所增長，其中普魯默斯（Plumas）同比增幅最大，為220.0%；莫諾（Mono）增幅為120.0%。

從獨立屋的價格中位數來看，舊金山灣區仍然是加州最昂貴地區，房價中位數為138萬元；其次是中央海岸的95萬元和南加的85萬元。 在區域層面，所有主要地區的中位數價格，均較上年同期上漲。舊金山灣區的房價年漲幅最大，較去年同期上漲15.5%，南加州房價上漲11.1％，二者是僅有的兩個價格較一年前上漲達到兩位數的地區。遠北地區（5.6％）、中央谷（5.2％）和中央海岸（3.0％）的中位數價格，也較去年同期有所上漲，但與舊金山、南加相比，增長相對溫和。

C.A.R.首席經濟學家Jordan Levine指出，隨著房貸利率達到2023年11月中旬以來的最高水平，房地產市場難以延續今年前兩個月的勢頭。雖然未來幾週的利率上升，可能會阻礙銷售，但近幾個月的現象表明，當市場消化最新的通膨報告後，可能會看到房地產銷售活動的反彈。