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南加杭廷頓灘投票要驗ID 檢長提告不符州法

編譯胡立宗／即時報導
杭廷頓灘市公投通過投票要驗ID，加州檢察長提告不符州法。（檔案照，記者丁曙/攝影）
杭廷頓灘市公投通過投票要驗ID，加州檢察長提告不符州法。（檔案照，記者丁曙/攝影）

橙縣杭廷頓灘市（Huntington Beach）選民在3月初選中，以53.4%支持率通過實施Measure A公投案，即2026年後在該市投票，選務單位要檢查身分證件。市府近日未經議會表決即宣布措施生效，但加州檢察長邦塔隨即提告，稱杭廷頓灘的作法不符州法，提告要求撤銷此一措施。

杭廷頓灘市議會以保守派居多數，先前以四票對三票決議將Measure A列入公投事項。但獲得選民同意後，市府未再將投票結果送議會確認，即宣布期待2026年能夠實施。面對邦塔的提告，市府律師Michael Gates回應，杭廷頓灘將抵抗來自州府的威脅，保護民眾的意願。

市長Gracey Van Der Mark與議員Tony Strickland、Pat Burns也出席聲援。 市長強調，州府一直想逼杭廷頓灘就範，「這只是沙加緬度的單方霸凌」，市府會保護所有市民的意願。他們也呼籲其他城市加入杭廷頓灘，反對州府的橫行霸道。

州檢察長邦塔則稱，杭廷頓灘不守法令，查驗ID更是明目張膽地違法，而且沒有證據顯示杭廷頓灘出現過選舉舞弊。州府去年已經告過市府，指控後者不遵守住房法規，並揚言如果實施Measure A就會提告。

持反對立場的議員Natalie Moser認為，未經議會確認的投票結果，不能成為市府實施的對象，「但我猜市府知道表決也會4比3過關，所以直接實施了，但這樣是不對的」。另外Measure A只是允許市府「得」實施，但市府與共和黨議員卻認定「可」實施。

不過，Natalie Moser覺得，市府最後不會兌現承諾，「現在不過是搖旗吶喊罷了，希望把不同意見者趕出杭廷頓灘與其他地方」。

投票 公投 加州

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