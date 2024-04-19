加州議員視察邊境 中國等亞洲走線人2年增5000%

方樹強議員(左三背面)和亞美公義中心口譯員在聖地牙哥公共交通中心與一名移民交談，數百名移民定期在此下車，這種行為被稱為「街頭釋放」。（圖片：SHUTTERSTOCK提供）

加州 議會亞裔立法委員和社區組織領袖，近期組團前往美國邊境加州聖地牙哥地區，了解來自中國、越南、印度和其他亞洲地區不斷增加的移民 ，見證並討論歷史新高的亞裔移民和持續的人道主義需求。過去兩年來自中國和其他亞洲國家的無證客，2年時間增長了5000%。

參加訪問活動的有加州眾議員 方樹強（Mike Fong）、加州眾議員李天明（Alex Lee)、加州眾議員 Corey A. Jackson，以及南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）的代表。他們會晤了為拘留中心提供人道援助的志工和當地非營利組織，以及無證客成員，討論了當地提供人道主義和住房服務的組織所面臨的挑戰，亞洲走線人嚴重缺乏語言和文化的援助，這些障礙對他們獲取資訊、安全、食物、水和衛生設施構成了障礙。

視察結束後，加州眾議員方樹強、李天明、Corey A. Jackson三人，以及南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）、非營利組織領導人發表了聯合聲明指出，加州南部邊境面臨人道危機。加州南部邊境來自亞洲國家的移民數量不斷增加，需要富有同情心的應對措施，同時也凸顯了現行移民制度的不人道和破碎。

他們認為，許多家庭和兒童經歷了千辛萬苦的旅程，來到美國尋求庇護，美國對許多人來說是自由的燈塔。移民面臨的情況使他們無法獲得住房、食物和衛生設施等必需品，也無法用語言獲取重要訊息，進一步危及他們在美國土地上的生命。作為立法者和社區領袖，他們敦促議會的同事們一起尋求立即和長期的解決方案，幫助移民為自己及其家人尋求更安全生活的基本需要。

南加州亞美公義促進中心 (AJSOCAL) 是美國最大的亞太裔美國人的法律和民權組織，創立於 1983 年，每年為超過 15,000 名個人和組織提供支援。透過免費法律幫助、參與有影響力的訴訟、進行重要研究和倡導政策變革，優先為 AAPI 社群中最弱勢的成員提供幫助，同時積極倡導公民權利和社會正義。