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加州議員視察邊境 中國等亞洲走線人2年增50倍

華郵社論：最高法院處理川普相關訴訟 這件最棘手

加州議員視察邊境 中國等亞洲走線人2年增5000%

洛杉磯訊
方樹強議員(左三背面)和亞美公義中心口譯員在聖地牙哥公共交通中心與一名移民交談，數百名移民定期在此下車，這種行為被稱為「街頭釋放」。（圖片：SHUTTERSTOCK提供）
方樹強議員(左三背面)和亞美公義中心口譯員在聖地牙哥公共交通中心與一名移民交談，數百名移民定期在此下車，這種行為被稱為「街頭釋放」。（圖片：SHUTTERSTOCK提供）

加州議會亞裔立法委員和社區組織領袖，近期組團前往美國邊境加州聖地牙哥地區，了解來自中國、越南、印度和其他亞洲地區不斷增加的移民，見證並討論歷史新高的亞裔移民和持續的人道主義需求。過去兩年來自中國和其他亞洲國家的無證客，2年時間增長了5000%。

參加訪問活動的有加州眾議員方樹強（Mike Fong）、加州眾議員李天明（Alex Lee)、加州眾議員 Corey A. Jackson，以及南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）的代表。他們會晤了為拘留中心提供人道援助的志工和當地非營利組織，以及無證客成員，討論了當地提供人道主義和住房服務的組織所面臨的挑戰，亞洲走線人嚴重缺乏語言和文化的援助，這些障礙對他們獲取資訊、安全、食物、水和衛生設施構成了障礙。

視察結束後，加州眾議員方樹強、李天明、Corey A. Jackson三人，以及南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）、非營利組織領導人發表了聯合聲明指出，加州南部邊境面臨人道危機。加州南部邊境來自亞洲國家的移民數量不斷增加，需要富有同情心的應對措施，同時也凸顯了現行移民制度的不人道和破碎。

他們認為，許多家庭和兒童經歷了千辛萬苦的旅程，來到美國尋求庇護，美國對許多人來說是自由的燈塔。移民面臨的情況使他們無法獲得住房、食物和衛生設施等必需品，也無法用語言獲取重要訊息，進一步危及他們在美國土地上的生命。作為立法者和社區領袖，他們敦促議會的同事們一起尋求立即和長期的解決方案，幫助移民為自己及其家人尋求更安全生活的基本需要。

南加州亞美公義促進中心 (AJSOCAL) 是美國最大的亞太裔美國人的法律和民權組織，創立於 1983 年，每年為超過 15,000 名個人和組織提供支援。透過免費法律幫助、參與有影響力的訴訟、進行重要研究和倡導政策變革，優先為 AAPI 社群中最弱勢的成員提供幫助，同時積極倡導公民權利和社會正義。

被關在 Jacumba 露天拘留中心的移民正在等待處理。（圖片：SHUTTERS...
被關在 Jacumba 露天拘留中心的移民正在等待處理。（圖片：SHUTTERSTOCK提供）
被關在 Jacumba 露天拘留中心的移民正在等待處理。（圖片：SHUTTERS...
被關在 Jacumba 露天拘留中心的移民正在等待處理。（圖片：SHUTTERSTOCK提供）
加州眾議員與在 Jacumba 露天拘留中心提供人道援助的志工和當地非營利組織會...
加州眾議員與在 Jacumba 露天拘留中心提供人道援助的志工和當地非營利組織會面。（圖片：SHUTTERSTOCK提供）
加州眾議院亞裔黨團視察加州南部邊境，(左起) 方樹強、Chris Ward、Co...
加州眾議院亞裔黨團視察加州南部邊境，(左起) 方樹強、Chris Ward、Corey Jackson博士、李天明和 Rebecca Bauer-Kahan。（圖片：SHUTTERSTOCK提供）
美國邊境巡邏隊員集合處理被關押在 Jacumba 露天拘留中心的移民。（圖片：S...
美國邊境巡邏隊員集合處理被關押在 Jacumba 露天拘留中心的移民。（圖片：SHUTTERSTOCK提供）

加州 移民 眾議員

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