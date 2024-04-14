洛縣華人區免費食物發放 數百民眾冒雨排長隊領取

階進慈善基金會14日免費發放食物。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯 縣羅斯密市（Rosemead），14日舉辦免費食物發放活動，幫助民眾緩解生活壓力。當天領取物資的人超過500多名，他們冒雨排長隊等候，一眼望去看不到隊伍盡頭，一些早到的人，排隊長達兩個多小時。

（視頻來源：記者邵敏）

這次免費物資發放活動，由階進慈善基金會（Wealth By Health Foundation）發起，活動地點位於羅斯密市法印寺，發放物資以日常食物為主，包括大米、河粉、點心、飲料及調味品等。當天上午下著濛濛細雨，不少人打著傘排隊，有人特意帶著凳子，累的時候可以隨時坐下來休息。主辦方介紹，食物發放時間原定上午10時開始，但早上7時已經有人開始排隊，領取食物的人們從法印寺後門一直排到Garvey街；擔心人們等候太久，主辦方因此提前至9時30分開始發放食物，不到一小時，超過一半物資已發完。

基金會創始人葉品毅表示，活動共準備500份免費物資，但排隊人數超過準備份額，只能依照先到先得原則領取。他同時提到，一個家庭只能領取一份物資，但有些人重複多領，希望人們遵守規定，留一些機會給其他需要幫助的家庭。

對於沒有領取到食物的民眾，葉品毅代表基金會表示抱歉，因為當天物資有限，希望今後能多增加發放機會，爭取每個月都能向有需要的家庭贈送免費食物，盡力服務大眾。葉品毅表示，基金會經常收到很多人來電，詢問義診、物資發放時間等諮詢，「洛杉磯確實有很多貧困家庭，需要我們這樣的社區服務。」

參加此次活動的義工共有20多名，他們提前一天就開始辛勤準備，14日當天，更是一早6時多趕到現場，將大批物資分批包裝成袋，然後將食品發送到每一個需要的居民手中。基金會特別感謝義工團隊積極參與和奉獻，更感謝舉辦地點法印寺提供物資發放場所，方便居民領取。葉品毅指出，基金會成立之初就得到法印寺幫助，多年來更是大力支持，如果沒有法印寺的慈悲心，就不會有今天奉獻社會的機會。