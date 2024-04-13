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南加日本餐館捐款10萬 託慈濟轉花蓮災區

記者楊青/聖迪瑪斯即時報導
Gyutan Tsukasa USA副總裁鈴木大介（左四）、財務長木原智美（左三）等，13日通過慈濟美國總會向台灣花蓮地震災區捐款10萬元。慈濟執行長曾慈慧（右三）代表災區表達感謝。（記者楊青/攝影）
Gyutan Tsukasa USA副總裁鈴木大介（左四）、財務長木原智美（左三）等，13日通過慈濟美國總會向台灣花蓮地震災區捐款10萬元。慈濟執行長曾慈慧（右三）代表災區表達感謝。（記者楊青/攝影）

位於南加Costa Mesa的日本餐廳Gyutan Tsukasa USA，13日透過慈濟美國總會，向台灣花蓮地震災區捐助10萬元，幫助災區重建。慈濟美國總會代表花蓮災區表達感謝。

該日本餐飲企業財務長木原智美和副總裁鈴木大介，13日大清早開車來到聖迪瑪斯慈濟美國總會，帶來該餐館集團總裁相澤幸司捐助台灣花蓮地震災區的10萬元愛心捐款。相澤幸司本人在日本，特別指示屬下轉達對台灣災區和災民的問候。

鈴木大介表示，該公司位於日本仙台市，也是2011年3月11日大地震的災區，當時公司很多員工住在仙台市及附近地區，很多人家遭到重災，比如他自己的家鄉就在仙台市靠近海邊的一個小鎮裡。311地震發生後，台灣給當地的日本災民提供了很多援助，包括物資和金錢，台灣很多志工也前往災區幫忙，協助當地重建，給與災民物質和精神及心理上的支持，所有這些一直銘記在心。

鈴木大介表示，2016年台灣發生災難，當時餐飲集團總裁相澤幸司就指示他們要捐錢給台灣，他們透過慈濟向台灣災區捐助了1萬元，也因此一直與慈濟保持著聯係。

這次台灣花蓮大地震，相澤幸司人在日本，但特別召開了高層主管會議，決定向花蓮災區捐助10萬元，徵求公司高層主管意見，得到所有人支持。鈴木大介和木原智美13日將10萬元賑災支票送往慈濟美國總會，並希望通過慈濟將捐款送往花蓮災區。鈴木大介表示，在當年的日本311地震時，他們也曾經看到過穿著制服的慈濟人在現場幫忙分發物資，救助災民，令人感動。他們對這個組織的善心非常認同和相信，所以特別選擇了慈濟轉送捐款。

慈濟美國總會執行長曾慈慧代表災區人們感謝Gyutan Tsukasa USA餐飲集團的捐助和愛心，她同時介紹了日本媒體近期對台灣救災情況的大篇幅報導，包括避難所的人性化小隔間，這些小隔間使用的正是慈濟的出品。

曾慈慧解釋，慈濟人去很多地方救災，發現災民在災後更需要有隱私的空間，很多人遭遇大災難而失去所有，心理上充滿恐懼和害怕，所以慈濟特別設計了人性化小隔間，盡可能幫助災民保留隱私，可以在避難所安心療傷。她表示，現在慈濟也正和加州一起開展LISPOS急難救助項目的推廣，通過講座和小型示範的方式，幫忙民眾做好災難應變準備。

慈濟美國總會執行長曾慈慧（左一）向Gyutan Tsukasa USA餐飲集團代...
慈濟美國總會執行長曾慈慧（左一）向Gyutan Tsukasa USA餐飲集團代表介紹災區人性化小隔間的使用，這些小隔間使用慈濟的產品。（記者楊青/攝影）
慈濟美國總會執行長曾慈慧（左一）向Gyutan Tsukasa USA餐飲集團代...
慈濟美國總會執行長曾慈慧（左一）向Gyutan Tsukasa USA餐飲集團代表介紹災區人性化小隔間的使用，這些小隔間使用的產品正是慈濟的出品。（記者楊青/攝影）
Gyutan Tsukasa USA副總裁鈴木大介（左四）、財務長木原智美（右五...
Gyutan Tsukasa USA副總裁鈴木大介（左四）、財務長木原智美（右五）等13日代表公司，通過慈濟美國總會向台灣花蓮地震災區捐款10萬元。慈濟執行長曾慈慧（左三）出席捐款儀式。（記者楊青/攝影）

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