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橙縣路怒殺童案宣判 兇手獲刑40年至終身

編譯陳盈霖／即時報導
2021年在55號高速公路怒路槍案中殺害六歲男童利奧斯的埃里茲，12日被判40年至終身監禁。（媒體共享照片）
2021年在55號高速公路怒路槍案中殺害六歲男童利奧斯的埃里茲，12日被判40年至終身監禁。（媒體共享照片）

橙縣紀事報報導，2021年在55號高速公路怒路槍案中，槍殺坐在母親克魯南汽車後座上六歲男童利奧斯（Aiden Leos）的26歲槍手，科斯塔梅沙（Costa Mesa）男子埃里茲（Maracus Anthony Eriz），12日被判處40年至終身監禁。本案同案犯、埃里茲的台裔女友李維恩（Wynne Lee）也即將受審。

當天埃里茲在聖塔安那法庭量刑聽證會上表示︰「我很抱歉讓每個人都歷經這一切，我傷害周圍所有人，我要對每個人的痛苦負責。」

僅管他有悔意，且聲稱自己童年遭遇過創傷，但橙縣高等法院法官金（Richard M. King）拒絕辯方要求解除與槍枝有關加重指控請求，若以此量刑，刑期將減至15年至無期徒刑。金形容利奧斯是「我能想像最脆弱的受害者」，他指出，男孩死在母親克魯南（Joanna Cloonan）懷中，「言語無法描述利奧斯母親歷經的事情。」

今年早些時候，陪審團裁定埃里茲二級謀殺罪。他的辯護律師貝斯努（Randall Bethune）稱埃里茲從未否認對利奧斯死亡負責。

克魯南並未出席宣判。這起意外事發當天，克魯南帶著六歲的利奧斯，埃里茲搭乘女友李維恩駕駛的汽車，各自開上55號高速公路北向。兩人的車在共乘車道上，李的車在克魯南車後面加速，突然違法開出共乘車道，再返回超車至李的車前急煞，李做出一個和平手勢，但克魯南認為該手勢並不真誠。

克魯南將車停在李車旁，向李車方向伸出中指。她描述與埃里茲眼神有短暫接觸，當她準備繼續駕駛時，突然聽到一聲巨響，回頭發現兒子頭低了下來。一聲槍響，穿過克魯南汽車後車廂，穿進利奧斯背部、肝臟和肺部，刺穿他的心臟，從其右腹射出。

克魯南尖叫，在高速公路邊抱著垂死男孩，拚命打911解釋時，一名下班的海豹灘（Seal Beach）警員停車，對男孩進行心肺復甦術，但不到一小時男孩便不治。

大規模搜捕行動持續兩周多，調查人員透過調查沿線各家配備監控攝影機的商家業者錄影紀錄後鎖定數十輛，最終埃里茲和李在科斯塔梅沙公寓被捕。

同為26歲的台裔李維恩面臨較輕的事後共犯指控，目前正等待接受單獨量刑審判。

2021年案發後，橙縣檢察長召開新聞發佈會，起訴兇手埃里茲（左一）和同案犯台裔女...
2021年案發後，橙縣檢察長召開新聞發佈會，起訴兇手埃里茲（左一）和同案犯台裔女友李維恩（Wynne Lee，左二）。（橙縣地檢署）

橙縣

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