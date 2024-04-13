華資WeTrust Realty開張 為房產經紀提供100%佣金

華資房地產公司「WeTrust Realty」開張剪綵儀式。（記者朱敏梓/攝影）

華資房地產 公司「WeTrust Realty」4月12日在聖瑪利諾市（San Marino）舉辦盛大開幕儀式，公司聯合創辦人Tiffany Xu和Eric Chen與多位嘉賓一起，共同見證了該行業的重要時刻。

Tiffany Xu介紹，WeTrust Realty的使命是為每位經紀人提供100%的佣金待遇，這是對創新與公平的堅定信念。她說：「我們承諾給予加入WeTrust Realty的經紀人100%佣金。這種前所未有的舉措主要是要確保他們的辛勤工作得到應有的尊重和回報。我們相信，只有透過對經紀人的真誠關懷和支持，他們才能發揮最大的潛力，實現自己的房地產夢想。我們的使命不僅是為了公司的成功，更是為了每位與我們合作的夥伴能夠獲得最大的成就感和滿足感。」

Tiffany補充說，WeTrust Realty還將提供一條龍一站式的服務，從房源的查找到貸款的申請、 產權過戶，公司內部的流程設計會讓每一位經紀人的交易過程更順暢，並獲得全方位支持。Tiffany說，「我們致力於開創房地產行業的新未來，將始終秉持公平、透明、誠信的原則，與經紀人和客戶建立起真正的信任和合作關係。相信透過我們的努力和合作，可以共同開創房地產行業的新紀元，為更多人帶來美好的家園和投資機會。」

WeTrust Realty擁有資深的房地產經紀人團隊，Tiffany Xu身為美國華人金融理財第一品牌互惠財富集團的創始人，她的夢想和奉獻精神為WeTrust Realty注入了無限動力。Eric Chen作為房地產行業年輕而富有激情的領導者，曾連續兩年房產銷售佣金超過一百萬；公司的團隊成員包括西聖蓋博房地產經紀人協會現任主席Ling Chow，她在過去的30年裡積極參與了West San Gabriel房地產經紀人協會 (WSGVR)和加州 房地產經紀人協會 (C.A.R.) 等多個委員會的工作，並在2011年榮獲了WSGVR年度房地產經紀人獎。