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黃埔建軍百年慶祝會 5月5日群星匯聚洛城

洛杉磯訊
中華民國退伍軍人協會南加州分會將於5月5日舉辦慶祝黃埔建軍100週年大會，屆時將有群星會帶來精彩的懷舊歌舞演出，並提供130個豐富獎品供現場來賓抽獎。（楊震南提供）
中華民國退伍軍人協會南加州分會將於5月5日舉辦慶祝黃埔建軍100週年大會，屆時將有群星會帶來精彩的懷舊歌舞演出，並提供130個豐富獎品供現場來賓抽獎。（楊震南提供）

中華民國退伍軍人協會南加州分會將於5月5日在洛杉磯華僑文教中心舉辦慶祝黃埔建軍100週年大會暨「群星會懷舊歌舞演出」。大會共準備130項獎品供現場來賓抽獎，包括機票和電視機等豐富獎品。而本次活動邀請鄭蓮雲、楊家淦擔任大會主持，冷嫚琪與紀月恆則負責綜藝節目主持，並對公眾免費開放，歡迎廣大群眾參與。

南加州分會理事長楊震南表示，本次活動的獎品非常豐富，共有130項獎品等待幸運的來賓們抽中。獎品中包括了中華航空公司提供的一張洛杉磯至台北的往返機票，以及中華民國眷村文化發展總會文史小組召集人郭克智捐贈的一台高級65吋LED彩色電視機。特別值得一提的是，郭克智103歲高齡的父親也將親自到場，並捐出200元現金作為抽獎獎品之一。

據悉，中華民國退伍軍人協會南加州分會隸屬於台北總會，而台北總會是一個由中華民國內政部正式登記立案的民間組織，同時也是目前唯一一個在聯合國民間組織中代表中華民國的成員。總會理事長吳其樑將軍不僅擔任世界退伍軍人聯合會（World Veterans Federation， WVF）的副總會長，也是亞洲太平洋常務理事會主席。為了提升中華民國在國際上的能見度，並擴大實質外交的力量，吳其樑也致力於爭取在今年10月將世界退伍軍人聯合會的亞太地區會議帶到台灣舉辦。他也呼籲旅居美國的中華民國退伍軍人和眷屬們團結一致，積極參與僑社活動，共同為中華民國的國民外交貢獻心力。

中華民國 加州 南加

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