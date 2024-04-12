「玻璃教堂」重開夢碎 可能拆遷聖荷西

旅人教堂此前因土地滑動宣布無限期關閉。（記者朱敏梓/攝影）

位於派洛斯福德斯（Rancho Palos Verdes）的旅人教堂（又稱玻璃教堂，Wayfarers Chapel），由於附近土地移動和滑坡，該教堂於2月15日宣布無限期關閉。近日該教堂董事會稱，旅人教堂有可能會被拆除並搬遷至新地點。

執行董事Dan Burchett表示，搬遷計劃是在過去幾週內由教堂10名成員組成的董事會制定的。他說，儘管目標是保留這棟位於派洛斯福德斯的建築瑰寶，但他已經收到了遠至聖荷西 （San Jose)的土地報價，有可能搬遷。

徒步旅行者遭受的廣泛破壞是派洛斯福德斯和整個半島的最大損失之一。半島一直在應對土地移動的影響，過去兩年的冬季暴雨 導致房屋受損、主要道路壓彎、遠足小徑關閉，加劇了這種情況。

Burchett說，旅人教堂的地基正在破裂，水在下面流淌，教堂外的擋土牆裂開，部分石頭走道出現裂縫。截至目前，教堂已有12塊玻璃碎裂，其中一塊玻璃完全掉落到教堂的屋頂上。Burchett補充，隨著地塊下方的土地不斷移動，他擔心不可能在原地重建教堂，因為地基太不穩定。

根據Burchett的說法，如果心愛的教堂要搬遷，它的鋼和木建材將被解構和編目，並保存起來以便在新址重新豎立，所有玻璃都必須更換為安全玻璃。無論旅人教堂將搬遷至何地，教會都希望確保其保持歷史和建築的完整性，教會還希望教會周圍依舊能有海景和紅衫樹木。

不過，收購一個新址和重建教堂都需要大量的時間和足夠多的金錢，牧師大衛布朗（David Brown）此前表示，在教堂關閉之前，就已經計畫花費超1000萬元進行修復。

Burchett表示，計劃很快就與派洛斯福德斯政府和社區組織聯繫，為旅人教堂制定前進的道路。他說，他和董事會致力於確保教堂及其遺產繼續存在，「我們認識到這座教堂對社區的意義，我們不會放棄這個夢想。」