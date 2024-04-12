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水原一平自首 私從大谷帳戶轉1600萬去賭博

洛杉磯訊
水原一平（左）被控銀行詐騙罪。(Instagram)
水原一平（左）被控銀行詐騙罪。(Instagram)

職棒大聯盟(MLB)「洛杉磯道奇隊」日籍球星大谷翔平(Shohei Ohtani)前口譯水原一平(Ippei Mizuhara)12日下午在洛杉磯市中心的聯邦法院自首。他日前被控銀行詐騙罪，私自從大谷的帳戶中轉走超過1600萬元，用於非法賭博和還債。

今年39歲的水原當日下午現身聯邦法院法庭。他身著西裝，腳腕帶著腳鐐。法官Maria A. Audero同意在庭審期間將其腳鐐摘下。法官認為，水原沒有犯罪紀錄，並於本地區有連結。他同意水原支付2萬5000元保釋金獲釋，並宣布下次過堂日期為5月9日。

此外法官還命令水原不得離開本地，不得與大谷聯繫。他也不能再沾染賭博，不得與任何莊家聯繫。法官讓水原參與戒賭康復治療，對此，被告代理律師Michael Freedman表示水原「完全同意」。

本次過堂中，水原說話不多，當被問及是否理解對他的指控時，他說，「是的。」

若水原的銀行詐騙罪名成立，他將面臨最高30年聯邦監獄監禁。

就在前一天，聯邦檢察官辦公室宣布了對水原的指控。聯邦檢察官Martin Estrada說，水原擔任大谷的翻譯期間，有獨特進入大谷銀行帳戶以及管理大谷個人事宜的機會。自大谷六年前簽約「洛杉磯天使隊」時，水原就開始擔任他的翻譯。期間，他幫助大谷在亞利桑那州建立了一個銀行帳戶，此後，該帳戶成為水原進行非法賭博的資金來源。Martin Estrada強調，大谷「被認為是本案的受害人。」「沒有證據顯示是大谷授權將1600萬元電匯給莊家。」本案發生後，大谷很配合調查人員的調查。

根據Martin Estrada，水原也曾對銀行撒謊，他曾偽裝成大谷，讓銀行電匯大筆資金給莊家。Martin Estrada說，水原「侵吞」了大谷的銀行帳戶資金，來滿足其「對非法體育項目賭博的貪得無厭的胃口。」

根據美國國稅局犯罪調查特工Chris Seymour在本案中的宣誓書，有記錄顯示，2021年12月至2024年1月間，水原押注1萬9000次，平均每日25次，每次押注金額10元至16萬元不等。在此期間，水原贏得賭資1億4230萬元，輸了1億8290萬元，使其欠下賭債4070萬元。宣誓書中表示，在此期間水原充當了大谷「實際意義上的經理」，大谷於亞利桑那州的銀行帳戶於2018年2月建立，帳戶上的聯繫人電話和電子郵件均為水原的。

2023年間，當水原的賭債越積越多時，他與莊家之間的往來關係也變得緊張。一次，水原沒有回覆莊家的信息，莊家發信息稱他看到大谷在新港灘遛狗，「我會直接上前問他如何聯繫你，因為你不回我信息。」

在水原賭博醜聞爆發後，3月25日，大谷舉辦記者會首次對此事發聲，稱對水原賭博之事全然不知，並強烈否認了參與任何賭博。

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