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南加清華大學校友會舉辦113周年校慶 大家庭交流聯誼

洛杉磯訊
清華大學南加州校友會宗旨是為校友們提供一個交流聯誼的平台。（主辦方提供）
清華大學南加州校友會宗旨是為校友們提供一個交流聯誼的平台。（主辦方提供）

清華大學南加州校友會即將舉辦慶祝清華大學113周年校慶暨南加州清華校友會第54屆年會，活動將於4月21日下午3點至9點半在工業市太平洋棕櫚度假大酒店舉行。

活動將舉辦醫療健康高峰論壇，邀請五名在醫療健康行業領軍的清華校友，來探討現代醫療科技企業的展望。隨後晚宴，將有精彩的文藝表演、卡拉OK同樂會及抽獎環節，獎品包括華航台北來回機票等豐厚大獎。

緣起紫荊學堂路，百年行健校友情。清華大學南加州校友會成立於1970年，最初由老清華和西南聯大的學長姐們創建，80年代主要由新竹清華校友組成，如今由北京和新竹兩個校園的校友輪流照顧。校友來自不同的科系、年級和校園，但都以共同校友情誼聚集在一起。校友會宗旨是為校友們提供一個交流聯誼的平台，幫助找到溫暖和友誼。

過去半個世紀中，清華南加校友會感謝廣大校友的支持，以及歷任會長、理事長、理事和執委們的辛勤付出，才使得校友會蓬勃發展、欣欣向榮。校友會呼籲所有清華校友歸隊加入南加清華校友大家庭，齊心協力打造一個溫馨的海外清華校友社區。清華校友如需參加年會晚宴及醫療論壇，請Email清華南加校友會：[email protected]

清華大學南加州校友會21日將舉辦慶祝清華大學113周年校慶暨南加州清華校友會第5...
清華大學南加州校友會21日將舉辦慶祝清華大學113周年校慶暨南加州清華校友會第54屆年會。（主辦方提供）

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