南加清華大學校友會舉辦113周年校慶 大家庭交流聯誼

清華大學南加州校友會宗旨是為校友們提供一個交流聯誼的平台。（主辦方提供）

清華大學南加 州校友會即將舉辦慶祝清華大學113周年校慶暨南加州 清華校友會第54屆年會，活動將於4月21日下午3點至9點半在工業市 太平洋棕櫚度假大酒店舉行。

活動將舉辦醫療健康高峰論壇，邀請五名在醫療健康行業領軍的清華校友，來探討現代醫療科技企業的展望。隨後晚宴，將有精彩的文藝表演、卡拉OK同樂會及抽獎環節，獎品包括華航台北來回機票等豐厚大獎。

緣起紫荊學堂路，百年行健校友情。清華大學南加州校友會成立於1970年，最初由老清華和西南聯大的學長姐們創建，80年代主要由新竹清華校友組成，如今由北京和新竹兩個校園的校友輪流照顧。校友來自不同的科系、年級和校園，但都以共同校友情誼聚集在一起。校友會宗旨是為校友們提供一個交流聯誼的平台，幫助找到溫暖和友誼。