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State Farm取消7.2萬保單 南加火災風險區首當其衝

洛杉磯訊
加州State Farm將取消7.2萬份保單，近3萬戶房主將失去火災保險，也間接凸顯保險業在高風險地區的困境。（abc7電視台）
加州State Farm將取消7.2萬份保單，近3萬戶房主將失去火災保險，也間接凸顯保險業在高風險地區的困境。（abc7電視台）

在野火風險與日俱增的當下，保險業巨頭State Farm近日宣布在加州取消約7萬2000份保險保單，其中3萬份為房屋保險。這項決策影響洛杉磯縣（Los Angeles County）內的幾個高端住宅區，包括Pacific Palisades、布倫塢（Brentwood）、Woodland Hills和Bel Air，均被評定為高火災風險地區，涉及的家庭分別有1600戶、1300戶、近2000戶和660戶。

布倫塢房主協會（Brentwood Homeowners Association）主席韋克斯曼（Thelma Waxman）表示，這次保單取消是因為State Farm需要降低其在加州的過高風險集中度，特別是在經歷了2017年和2018年的創紀錄山火季節後，該州的保險行業遭受了巨大損失。此外，保險公司面臨的再保險問題涉及高達25億元的成本。

State Farm 總裁兼執行長 Denise Hardin 在致保險局長Ricardo Lara 的信中表示，單靠提高保費已不足以恢復公司的財務健康，因此不得不採取降低風險的措施。這包括減少公司在加州的保險業務，雖然這一決定對於受影響的保單持有者來說非常困難。

此次保單取消引起了一系列後續問題的擔憂，包括其他保險公司可能跟進的風險以及加州居民可能面臨的保險選擇減少。退休議員Mike Gatto提出，如果State Farm因財務困難和風險過高而減少業務，其他保險公司如Farmer's Insurance、Chubb等可能也會考慮同樣的行動。他指出，雖然加州有一個作為備選的州基金保險方案，但其成本高昂且提供的保障有限。

韋克斯曼表示，保險公司取消保單不僅因為野火等高風險天氣事件，還與通貨膨脹、監管和再保險成本有關。房主協會正在教育房主如何保護房屋免受野火侵害，以維持現有的保單。一些保險公司要求房主創造可防禦的空間，並提供房屋的空拍照片，否則不會續保。此外，State Farm的保單取消也將對南加州多個地區產生影響，包括洛杉磯縣、范杜拉縣（Ventura County）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）和橙縣等多個加州地區。

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