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百老匯傳奇Patti LuPone 4/20回歸洛杉磯歌劇院

洛杉磯訊
洛杉磯歌劇院將於4月20日上演百老匯傳奇人物Patti LuPone的個人音樂回憶錄。（Douglas Friedman圖片）
洛杉磯歌劇院將於4月20日上演百老匯傳奇人物Patti LuPone的個人音樂回憶錄。（Douglas Friedman圖片）

洛杉磯歌劇院（LA Opera）將於4月20日上演百老匯傳奇人物Patti LuPone的個人音樂回憶錄，這場演出名為「派蒂·盧波恩：筆記中的人生 」（Patti LuPone: A Life in Notes）。

LuPone出生於50年代，從一個年輕的搖滾女孩，到在政治和社會動盪的60年代發展，最終取得事業和家庭的成功。LuPone主要活躍於百老匯和英國西區劇院音樂劇及舞台劇演出，她以擁有高亢及強而有力的黃銅聲Belting唱法聞名。她先後獲得八次東尼獎提名，並獲獎三次。今年74歲的她，將在此次個人獨唱會中演繹她的經典名曲。音樂會由Scott Wittman構思和導演，Jeffrey Richman編劇，與LuPone長期合作的音樂總監Joseph Thalken和弦樂獨奏家Brad Phillips將負責音樂部分。

LuPone表示，音樂具有凝結某個時刻和喚起時代的力量，她此次演唱的歌曲是她在美國成長生活的記錄和反思。

LuPone於2007年在洛杉磯歌劇院首次亮相，在「馬哈哥尼城的興衰」（Rise and Fall of the City of Mahagonny）中飾演Leocadia Begbick，並於2015年回歸，在「凡爾賽幽靈」（The Ghosts of Versailles）中飾演薩米拉(Samira)。 這兩部作品錄音都獲得葛萊美最佳歌劇錄音獎。

詳情可登錄https://www.laopera.org/performances/202324-season/patti-lupone/

歌劇 百老匯 洛杉磯

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