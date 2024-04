百老匯傳奇Patti LuPone 4/20回歸洛杉磯歌劇院

洛杉磯歌劇院將於4月20日上演百老匯傳奇人物Patti LuPone的個人音樂回憶錄。(Douglas Friedman圖片)

洛杉磯歌劇 院(LA Opera)將於4月20日上演百老匯 傳奇人物Patti LuPone的個人音樂回憶錄,這場演出名為「派蒂·盧波恩:筆記中的人生 」(Patti LuPone: A Life in Notes)。

LuPone出生於50年代,從一個年輕的搖滾女孩,到在政治和社會動盪的60年代發展,最終取得事業和家庭的成功。LuPone主要活躍於百老匯和英國西區劇院音樂劇及舞台劇演出,她以擁有高亢及強而有力的黃銅聲Belting唱法聞名。她先後獲得八次東尼獎提名,並獲獎三次。今年74歲的她,將在此次個人獨唱會中演繹她的經典名曲。音樂會由Scott Wittman構思和導演,Jeffrey Richman編劇,與LuPone長期合作的音樂總監Joseph Thalken和弦樂獨奏家Brad Phillips將負責音樂部分。

LuPone表示,音樂具有凝結某個時刻和喚起時代的力量,她此次演唱的歌曲是她在美國成長生活的記錄和反思。

LuPone於2007年在洛杉磯歌劇院首次亮相,在「馬哈哥尼城的興衰」(Rise and Fall of the City of Mahagonny)中飾演Leocadia Begbick,並於2015年回歸,在「凡爾賽幽靈」(The Ghosts of Versailles)中飾演薩米拉(Samira)。 這兩部作品錄音都獲得葛萊美最佳歌劇錄音獎。

詳情可登錄https://www.laopera.org/performances/202324-season/patti-lupone/