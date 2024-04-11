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辛普森過世 民眾關心他是否給出「世紀審判」答案

洛杉磯訊
1995年妮可‧布朗‧辛普森和高德曼命案發生後，警方對辛普森白色吉普車展開大追擊。（歷史頻道）
1995年妮可‧布朗‧辛普森和高德曼命案發生後，警方對辛普森白色吉普車展開大追擊。（歷史頻道）

前職業美式足球NFL明星球員辛普森(OJ Simpson)10日在拉斯維加斯過世，走完76歲生命。很多民眾想知道，辛普森在生命最後時刻，是否留下遺囑，對那場轟動全美的「世紀審判」給出答案，他到底有沒有殺死妻子。

辛普森家人11日指出，辛普森10日在拉斯維加斯過世，結束多年癌症搏鬥的痛苦。辛普森過世時，他的孩子們陪伴身邊。辛普森家人期待公眾給與他們空間和隱私。

辛普森引起轟動是被控在1994年殺害前妻妮可‧布朗‧辛普森(Nicole Brown Simpson)與她的友人高德曼(Ronald Goldman)。以及他在1996年那場「世紀之審」的無罪釋放、留給美國民眾的懸念及審判期間及其後引發的橫掃全美的族裔討論，注定妮可辛普森和高德曼命案，至今依然在尋求答案。

辛普森1996年在洛杉磯法庭長達一年的審理中，獲陪審團裁決無罪釋放，在稍後的民事訴訟中，被判賠償受害人及家屬3350萬元，辛普森隨後宣布破產，並從洛杉磯移居佛羅里達州。

辛普森2007年9月在拉斯維加斯搶劫，獲刑九年。根據法庭檔案，在搶劫中，辛普森搶劫的是寄存在朋友家的物品。搶劫自己的東西被判九年監禁，在美國司法歷史上也是非常罕見，內華達的12位陪審員，一致同意辛普森罪名成立且應重判。內華達的判決，被看作是對洛杉磯審判的後續和彌補。

洛杉磯 足球 癌症

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