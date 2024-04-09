柑縣台美商會品茗 推廣台灣優質茶

柑縣台美商會在橙僑中心舉辦台灣茶講座活動吸引滿座來賓。（橙僑中心）

加州 柑縣台美商會及青商部近期假橙縣 華僑文教服務中心舉辦泡茶品茶技藝講座，邀請中華功夫茶協會理事兼神閑茶主理人林千皓，介紹台灣茶的特色及融合東、西方思維，讓更多人體驗來自台灣的好茶及創新的茶文化，同時進行僑台商交流。

柑縣台美商會商會副會長葉旭旻僑務促進委員表示，台灣的茶文化盛行，大家都很喜歡喝茶，只是在喝茶的過程中，可能不知道從生產到最後喝下一杯茶的過程裡其中蘊含的工序。茶的文化歷史悠久，茶也是台灣非常重要的產業，非常感謝林千皓和團隊再度來橙僑中心分享茶藝相關的知識。

活動當日講師林千皓暢談精研茶藝多年的心得，深入淺出講解泡好茶的秘訣，分享如何從觀察茶葉的顏色、外形及香氣，並根據茶葉的種類與產地，衡量出最適合的水溫、泡茶時間及使用的杯具。同時提供現場來賓先後品嚐氮氣冷茶、現場沖泡的東方美人茶、凍頂烏龍茶、包種茶及紅玉茶，在悠閒的氣氛中，進行一場茶與生活的對話。

橙縣中心主任蕭蓓如以中、英文致詞，感謝柑縣台美商會及台美菁英協會橙縣分會(TAP-OC)熱情支持，及柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎提供精緻的手工青團茶點，並介紹了僑委會的六大社群平台，鼓勵現場來賓用手機掃描QR Code，以獲取僑委會的最新訊息。