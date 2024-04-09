洛城連環命案：夫婦謀殺自殺、女嬰公路身亡

不到6個月的嬰兒，在高速公路上被發現沒有生命氣息。（KTLA5）

洛杉磯 地區一起可怕的連環兇殺案正在調查中，6個月大的嬰兒在高速公路上被發現沒有生命氣息，旁邊還有一名七八歲的受傷女孩；同一天，兩個孩子的父親在家中被刺傷重身亡；母親在另外一個城市開車撞樹當場喪命；警方判斷，3起命案相互關聯。

根據KTLA5等多家媒體的報道，南加 地區4月8日（周一）發生的系列命案，造成一名男子、女子、嬰兒死亡、另一名兒童被送往醫院搶救。同一天發生的3起案件，涉及3個完全不同的現場，警方初步推斷，4名涉案人來自同一個家庭。

第一起案件發生在8日凌晨4時30分左右，案發地址位於405號高速公路北行Howard Hughes Parkway出口附近，加州 公路巡警局（CHP）在現場發現兩名女孩。一個5至6個月大的嬰兒躺在車道上，一名7歲至9歲的女孩則在路肩上，女嬰當場宣布死亡，女孩輕傷被送往醫院。巡警局官員表示，不清楚兩名未成年孩子如何進入高速公路，尋求公眾協助提供資訊。目擊者稱，事故發生時附近曾出現一輛黑色轎車。

第二起案件緊隨其後，麗浪多灘（Redondo Beach）凌晨5時左右發生一起致命車禍。根據報道，一名女子在太平洋海岸高速公路（Pacific Coast Highway）靠近Vincent Street交叉口附近行駛時，撞上一棵大樹。消防局醫務人員趕到現場，發現女司機已經失去意識，隨後被宣布當場死亡。當局稱，這名女子與嬰兒死亡案件有關。

第三起案件發生在伍德蘭山（Woodlands Hills）一幢高檔公寓大樓，也是在同一天8日早上7時30分左右，鄰居在Variel Ave 6203號蒙特西托公寓(Montecito Apartments) 家門口發現血腥場景，一具被刺死的男子屍體躺在血泊中。不願具名的鄰居表示，案發現場房門開著，地板上有血跡，一直通往被害人房間，血跡還延伸到通往電梯的走廊，鄰居隨即撥打911報警電話。這名失去意識的男子30多歲，警方發現他躺在車庫裡，當場宣布死亡。

當局目前初步調查證實，8日發生的3起命案互相關聯。報導指出，案發當天母親曾帶著兩個孩子，開著一輛黑色保時捷車，逃離伍德蘭山公寓，並衝破車庫大門。

伍德蘭山公寓的鄰居表示，他們有時會聽到這對夫妻打架，但沒想到會發生這樣的悲劇。鄰居指出，女主人30多歲，一家4口包括兩個女兒都住在公寓大樓。對於發生這樣的事，鄰居表示很難接受，尤其兩個年幼孩子的遭遇讓人悲痛。