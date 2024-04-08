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男子高攀電線桿不願下地 網友:為了給手機充電

洛杉磯訊
好萊塢一名「可能有心理問題」的男子爬上了一個電線桿。（Citizen App）
好萊塢一名「可能有心理問題」的男子爬上了一個電線桿。（Citizen App）

7日下午，在洛杉磯好萊塢地區，一名「疑似有心理問題」的男子爬上了一個電線桿，並拒絕下來。洛杉磯消防人員趕到現場進行援助和疏導。該離奇場景被目擊者記錄並發布在網路上，引起廣泛討論。

（影片來源：Citizen App，記者子為/後製）

根據洛杉磯消防局（Los Angeles Fire Department）的警報，這名男子攀爬的電線桿位於聖安德魯斯廣場（Saint Andrews Place）和聖莫尼卡大道（Santa Monica Boulevard）之間，消防局首次接到報警的時間是中午12時13分。根據洛杉磯警局（LAPD）的消息，截至下午1時10分，該男子仍位於電線桿上。

消防隊員接到舉報趕到現場後，迅速地在電線桿周圍設置了氣墊，以防該男子摔落在地。 洛杉磯消防局的警報稱，洛杉磯水電局（LADWP）工作人員也被迅速派往現場，協助關閉電源。

不少目擊者在公共安全提醒應用程式Citizen上發布了錄像。影片顯示，這名男子幾乎爬到了電線桿的一半，停留在電線聚集處，雙手扒在桿上不願下來。與此同時，消防人員不停呼喚該男子，希望他能下來。據KTLA電視台報導，這名男子爬上電線桿的原因尚不清楚，可能是因為存在心理問題。

該男子扒在電線桿上的影片在網路流傳後，引起網友熱議。不少網友開玩笑表示「他可能是想給手機充電」、「他可能在期待一個電機般的驚喜」等等。

在好萊塢，一名「可能有心理問題」的男子爬上了一個電線桿。（Citizen App...
在好萊塢，一名「可能有心理問題」的男子爬上了一個電線桿。（Citizen App）

洛杉磯 好萊塢 Boulevard

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