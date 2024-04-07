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亞裔約會對像只能是同族裔？ 相親軟體被控種族歧視

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亞裔約會對像只能是同族裔？ 相親軟體被控種族歧視

記者子為/即時報導
約會軟體平台媒合男女交往，是否應主動設想族裔偏好呢？（示意圖，René Ranisch／Unsplash）
約會軟體平台媒合男女交往，是否應主動設想族裔偏好呢？（示意圖，René Ranisch／Unsplash）

在美國，越來越多年輕人選擇通過網路相親軟體（dating app）尋找另一半。儘管相親軟體能給用戶數不盡的選擇，並承諾用算法為用戶連結「更適合」的人。近日，知名相親軟體Coffee Meets Bagel被投訴有種族歧視的傾向，指出該軟體可能不成比例地故意向用戶展示和其族裔相同的用戶，即使用戶明確選擇了對種族沒有任何偏好。

被委託調查該案件的公司Zimmerman Reed在一篇公開聲明中指出，希望在過去一年半內使用過Coffee Meets Bagel的用戶能參與其組織的調查，並分享是否有感覺到種族偏見。該聲明表示，加州民權法要求企業向加州居民提供充分且平等的優勢、設施、特權和服務，而Coffee Meets Bagel可能違反了相關法律。聲明還指出，如果用戶參與調查且案例被證實，可獲得最高4000元的法定損害賠償，但公司並不保證任何具體結果。

居住在洛杉磯的華女小易是Coffee Meets Bagel的資深用戶，她與前男友就是通過該平台認識。小易說，在使用該軟體的過程中，系統確實會給她推送更多亞裔男生，但她並沒有多想，以為只是做為亞裔女性的自己，可能天然更受同族裔的亞裔男性歡迎。小易認為，相親軟體的算法本身就是讓更相似的人匹配，而種族不可避免會是其中的一個指標，她個人不認為是種族歧視。

使用過多個在南加熱門的相親軟體的李小姐表示，無論在哪個軟體上，儘管她從來不設置任何種族偏好，都會被算法推送更多亞裔男生，特別是華裔男生。李小姐表示，基於她的設置，算法應該公平地給她推送不同族裔的男生，而並不是揣測她的偏好，她認為這確實構成一種隱形的歧視，即默認用戶更喜歡其同族裔。

社會學家Apryl Williams最新發表的著作「網路相親中的自動性種族主義」（ Automating Sexual Racism in Online Dating）指出，約會軟體的算法有可能在加劇種族歧視，讓少數族裔在網路相親的環境裡處於劣勢。Williams採訪了100 多人，了解他們使用相親軟體的經歷，其中許多有色人種用戶認為受到歧視，例如系統只展示與其外貌相似的人，或系統將其定義為「不夠有吸引力」的人，從而得到的匹配很少。Williams認為，許多相親軟體會通過算法給用戶評級，而非裔男性和亞裔男性往往是這個評級中最不受歡迎的群體，從而得到的匹配會更少。

另一位研究網路相親的社會學家Celeste Curington也指出，互聯網開創了一種新的相親模式，一方面，它使人們能夠與不同背景、工作、生活中不會遇到的人建立聯繫。另一方面，它仍然基於性種族主義，即便沒有加劇種族歧視，也沒有使情況好轉，不少用戶會遭遇恐同、歧視肥胖和厭女等深根在歧視中的體驗。

知名相親軟體Coffee Meets Bagel被投訴有種族歧視的傾向，並正在接...
知名相親軟體Coffee Meets Bagel被投訴有種族歧視的傾向，並正在接受調查。（受訪者提供）

種族歧視 亞裔 加州

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