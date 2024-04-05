河濱加大新建案獲批 超億投資四層新教學樓

新教學樓建案效果圖。（UCR）

河濱加大（UCR）最近宣布，加州大學 董事會日前批准了UCR本科教學樓新建案，新建築共四層，擁有1700個座位。UCR商學院華裔院長王雲增31日表示，新建案主要為滿足學生人數的增加，而且新教學樓教學設施先進，更能滿足現代科技教學的需要，強化教學品質。

新建案占地10萬700平方呎，位於UCR足球 場南側的19號停車場，總投資 約1億5630萬元。將於2024年夏季動工，預計2026年夏季落成。校區建築師諾曼（Jacqueline Norman）表示，加大董事會已於2023年批准了規劃和設計撥款，該項目應該能夠迅速被推進。

新建築將擁有1700個座位，重點提供本科教育使用，尤其是需求較高的低年級學生的廣泛基礎課程。教室將配備高科技設備，滿足計算機科學等學科需求，也可用於各種課程。實驗室和工作室將用於生物學、化學和舞蹈課程。

諾曼表示，這是繼2021年建立學生成功中心（Student Success Center）後，校區的第二座教學設施。學生成功中心的建成為該校增加了1100個座位，是多年來首次對教室空間的擴建。而新教學樓項目獲批，主要未了彌補UCR的4500個座位缺口，應對持續增加的學生人數，這是UCR五年內總投資15億元用於校園設施擴建系列項目一部分。

據介紹，新教學樓項目包括兩個講堂，19間中小型教室，六個生物實驗室，四個化學實驗室和一個舞蹈工作室。相對於目前校園容量，這將總體增加18%的通用座位，54%的生物課程實驗座位和五分之一的化學實驗空間。

校區的規劃設計和建築辦公室高級規劃師嘉瑞提（Melissa Garrety）表示，這些空間是通過對主要課程和課程報名情況、候補名單數據，以及教師短缺情況的分析而規劃完成的。為最需要的學生提供了教學空間，尤其是工程學院、自然和農業科學學院，以及人文與社會科學學院的低年級學生在學習廣度課程方面。