橙縣男「文裝」搶銀行 遇這類裝扮要警惕

監控畫面顯示，該男子頭戴面罩和一次性手套，「全副文裝」搶銀行。（爾灣警察局）

南加「零元購」現象日益猖獗，除了各大商店外，銀行也成為竊賊的主要目標之一。根據爾灣 警局（Irvine Police Department）的臉書 發文稱，一名男子日前搶劫了橙縣 的美國銀行（Bank of America），他「全副武裝」進入銀行內，短短幾秒就搶走現金，整個過程看起來「輕鬆自如」。

（視頻來源：爾灣警察局；後製：記者朱敏梓）

據橙縣警察局稱，這起事件於4月2日（週二）發生在位於巴蘭卡大道 (Barranca Parkway) 的一家美國銀行。監視器畫面顯示，這名男性嫌犯戴著棒球帽、墨鏡、口罩和一次性手套進入銀行。當男子平靜地進入銀行後，他走向櫃員，遞給對方一張票據，票據上要求的面額為1萬8000元。櫃員從現金抽屜拿出446元，並將一疊鈔票遞給嫌疑犯。隨後該男子迅速走出銀行，鑽進車裡，立即開車離開。

根據描述，嫌疑人可能是一名 40多歲的亞裔男子，身高約5呎5吋，體重約 210 磅。他有一頭深色頭髮，失蹤時身穿藍色牛仔褲，戴著印有「Callaway」字樣的白色棒球帽，身穿一件正面印有「USA」字樣的海軍藍T卹，臉上蓋著一條海軍藍頭巾，深色太陽眼鏡和藍色手術手套。

他的車輛被描述為一輛新型白色豐田 Sienna 小型貨車。 警方稱，它有一個臨時車牌或假牌照。

該起事件也在臉書引發了網友的熱烈討論，一位網友稱，「現在竊賊都如此大膽，敢開著小型貨車來搶銀行，只為了幾百元」。還有一位自稱擔任了多年銀行出納員的網友表示，「來銀行搶劫的人通常從車上下來時就戴著面罩，如果見到該類人需要小心」。不少網友建議，所有銀行都應該安裝緊急按鈕，出納員可以按下這些按鈕，直接呼叫所在地區的警察，而不是先報告主管，耽誤時間。

任何認出該嫌疑人或了解有關此事件的更多信息的人請致電爾灣警方 949-724-7104 或發送電子郵件至 [email protected] 與 Steen 偵探聯繫。