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國稅局推出「直接申報」 加州納稅人平均省160元

記者朱敏梓/洛杉磯即時報導
趙美心介紹「直接申報」對加州人的諸多好處。（ZOOM截圖）
趙美心介紹「直接申報」對加州人的諸多好處。（ZOOM截圖）

在4月15日報稅截止日前，國稅局推出「直接申報」(Direct File) 免費網路報稅服務，並在12州試行包括加州。4月5日聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）與國家經濟顧問布雷納德 (Lael Brainard)聯合新聞會指出，該計畫可為加州約三分之一納稅人提供免費服務，大大減低了加州人的報稅成本。

布雷納德介紹，「直接申報」是美國國稅局推出的歷史性新工具，讓符合條件的美國人可以直接免費在線向國稅局報稅，這真正推進了拜登總統降低工薪家庭成本的承諾。直接報稅為數百萬美國人提供了一種免費且簡單的方式，可以直接向國稅局報稅，無需支付昂貴且不必要的報稅費用。她表示，加州多達520萬納稅人有資格使用直接報稅，可以為加州報稅人節省8.32億元的報稅費用。

趙美心表示，報稅對於有幾份工作、企業者或是英語能力有限的人來說有一定困難，聯邦政府通過「通貨膨脹削減法案」，並向國稅局進行了80億元的戰略投資，從而改善報稅作業。例如，現在每一位電話聯繫國稅局的納稅人僅需要5-7分鐘就可以找到專業人員諮詢，而在之前，平均等待30分鐘。而「直接申報」是國稅局推出的最新工具，使報稅變得簡單、安全，而且免費。她補充，根據一份報告預測，「直接申報」功能能為普通納稅人節省160元的報稅費用，以及大量時間。「直接申報」還能幫助數十億元的稅收抵免，流向許多符合資格但目前錯過了所得稅抵免和兒童稅收抵免的家庭。她鼓勵符合條件的加州人抓住最後的報稅時間使用新工具。

目前，國稅局「直接申報」試點計劃僅限於某些類型收入、抵免和扣除的納稅人，即稅表相對簡單的納稅人。納稅人需要滿足這些條件：收入資料： 納稅人需要提供W-2收入報告、社會安全和退休收入、失業補償，或不超過1500元的利息；抵免優惠：納稅人可以享有低收入家庭福利優惠、子女稅務優惠以及其他被撫養人抵稅優惠；扣除：扣除包括標準扣除額、學生貸款利息、教育工作者費用。

除了免費報稅，「直接申報」網站還能提供即時聊天支援，回答簡單的基本稅法問題，不過目前只推出了英文和西班牙語服務。

國家經濟顧問行列萊爾·布雷納德介紹國稅局「直接申報」工具。（ZOOM截圖）
國家經濟顧問行列萊爾·布雷納德介紹國稅局「直接申報」工具。（ZOOM截圖）

報稅 國稅局 加州

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