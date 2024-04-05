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大洛台灣會館呼籲僑界 捐款賑災重建花蓮

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
大洛杉磯台灣會館召開記者會，呼籲台美僑界踴躍捐款賑濟台灣花蓮7.2強震災情，募得善款將全數轉交台灣政府專責單位，協助災民重建家園。（記者張庭瑜/攝影）
大洛杉磯台灣會館召開記者會，呼籲台美僑界踴躍捐款賑濟台灣花蓮7.2強震災情，募得善款將全數轉交台灣政府專責單位，協助災民重建家園。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台灣會館4月5日（週五）召開記者會，呼籲台美社團與旅美鄉親發揮愛鄉愛台之心，踴躍響應賑災募款，協助台灣度過這次劫難，再度為台灣雪中送炭。截至目前，花蓮大地震已造成12人罹難、1133人受傷，超過600人一度受困，許多建築物倒塌、道路橋梁受損，災情慘重。

對於中國常駐聯合國代表團藉此事件在聯合國「替台灣感謝國際社會」，台灣會館表示不認同中方的政治操作與認知戰。他們呼籲國際社會應持續正視台灣為一獨立國家的事實，直接與台灣政府聯繫並提供援助，而非透過中國。

台灣會館董事長陳柏宇表示，會館在了解台灣政府救災與受災民眾的迫切需要後，決定發起這項募款活動，希望匯集旅美僑胞的點滴愛心，幫助家鄉盡快恢復。台灣會館所募得的善款將百分之百轉交給台灣衛生福利部的「0403花蓮震災援助專案」，並提供捐款人抵稅收據。會館也承諾會妥善監督與追蹤善款的使用狀況，確保每一分錢都用在刀口上，幫助到最需要的災民身上。

召集人吳兆峯也特別提醒民眾，網路上出現許多不實訊息與詐騙募款訊息，呼籲大家要查證捐款對象的身分，透過合法正式的管道捐助，才能確保善款不會遭到濫用或是捐錯地方。

副董事長黃群雁也表示，大眾在選擇捐款對象時，一定要以合法立案、有清楚捐款使用記錄的非營利組織為優先。以台灣會館為例，捐款帳目受美國國稅局與政府單位嚴格監督，善款專款專用，定期公開徵信，所有流程完全透明且合乎規定，民眾可以放心捐助。

有意捐款的民眾可開立支票，抬頭請寫 「Taiwan Center」，並於備註欄註明「2024台灣0403地震」，寄至台灣會館辦公室：3001 Walnut Grove Ave., Rosemead, CA 91770）。若有任何問題，歡迎致電洽詢626-307-4881，或寄信至[email protected]，相關資訊也可上會館官網www.taiwancenter.org查詢。而本次募款活動將於4月25日截止，所得善款百分之百捐贈給台灣衛福部專案，以協助罹難者遺屬、傷者及受災家庭的生活與醫療重建。

本次記者會由多個在地台美社團代表共同出席，包括台灣會館董監事、洛杉磯華僑文教中心、北美彰化同鄉會、南加州台灣人長輩會、美國台灣人獅子會、南加州客家會、聖東台灣同鄉會、北美洲台灣人醫師協會南加分會、北美洲台灣婦女會南加州分會、洛杉磯台美公民協會等單位。大家同聲呼籲海內外鄉親戮力同心，攜手度過家鄉的艱難時刻。

透過這次募款行動，大洛杉磯台灣會館與當地僑界期盼能凝聚遍布世界各地台灣人的向心力，讓國際社會持續關注台灣，給予實質援助與道義支持，幫助台灣災區民眾盡快重建家園，恢復正常生活。

台灣會館賑災記者會，呼籲台美社團與旅美鄉親發揮愛鄉愛台之心，踴躍捐款，幫助災區重...
台灣會館賑災記者會，呼籲台美社團與旅美鄉親發揮愛鄉愛台之心，踴躍捐款，幫助災區重建。(左起)FAPA洛杉磯分會會長李賢群、副董長蔡漢城、洛僑中心副主任鄭心茹、董事長陳柏宇、副董長黃群雁、台灣會館秘書長吳兆峯。（記者張庭瑜/攝影）

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