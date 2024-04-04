洛金庫3000萬現金失竊 飛賊屋頂入室搬巨款

嫌犯從屋頂闖入，避開警報系統進入金庫搬走巨額現金。（KTLA5）

洛杉磯 縣聖費南度谷（San Fernando Valley），3月31日（周日）復活節當天，發生一起金額巨大的入室盜竊案件，竊賊從一處貨幣存儲地盜取高達3000萬元的現金，整個犯罪過程精心策劃、手段高明，無人察覺。據悉，這是洛杉磯史上現金金額最大的竊案。

根據KTLA5電視台等媒體的報道，當局4月3日（周三）透露這起令人震驚的案件，案發地址位於西爾瑪（Sylmar）的一家貨幣存儲地，此處負責處理南加 各地企業的現金服務，當局尚未公開這家被盜公司的具體資訊。

警方表示，這起案件是洛杉磯歷史上最大的現金搶劫案之一，被劫金額3000萬元，超過南加所有的運鈔車搶劫案。

據悉，很少人知道此地保險 箱內藏有巨額現金，劫匪如何知悉仍然是一個謎。消息人士稱，這起入室盜竊案件經過精心策劃，犯罪成員經驗豐富，一人從屋頂闖入室內，成功避開警報系統進入金庫，搬走巨額現金。目前尚不清楚涉案嫌犯共有幾人。

從金庫外部看，沒有任何被闖入的跡象，管理人員直到案發第二天，打開保險箱時才發現巨額現金不翼而飛。洛市警察局（LAPD） 接獲報案後，警探立即抵達現場搜尋證據。聯邦調查局（FBI）發言人3日晚間證實，正與當地警局聯合調查這起竊案。截止發稿前，尚未逮捕任何嫌疑人。