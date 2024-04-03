垃圾袋淹沒百萬豪宅 洛城鄰舍怨聲載道

鄰居抱怨，成堆垃圾散發惡臭。(NBC)

洛杉磯 一幢價值數百萬的豪宅，如今已經變成眾人嫌棄的「垃圾屋」，塑料袋堆得與房屋周圍的大門一樣高，垃圾同時也堆放在側院和後院。現場照片顯示，整幢房子幾乎要被垃圾掩埋，因為臭氣熏天，左鄰右舍怨聲載道，呼籲政府對「垃圾屋」立即採取行動。

（視頻來源：KTLA5／記者邵敏後製）

根據KTLA 5電視台、NBC等多家媒體的報道，這幢房屋位於洛市Fairfax社區，北馬特爾大道（North Martel Avenue）600號街區。現場畫面顯示，房子前院，塑料袋堆得與大門一樣高，汽車頂部和房屋側院的地面上有很多垃圾碎片。航拍畫面顯示，這棟豪宅裡面同樣堆滿垃圾，院子裡的破舊車輛幾乎全被垃圾覆蓋。

一名鄰居指出，這棟房屋價值至少兩百多萬，公開的房地產 資訊顯示，附近房價 都在百萬以上。對於該地區的其他房主來說，住在數百萬元的豪宅內，卻要忍受骯髒不堪的環境，非常不公平。

社區居民懷疑屋主可能是囤積癖，目前的現狀導致潛在的火災危險，囓齒動物和昆蟲侵擾，以及臭味熏天。媒體報導中，相關記錄顯示，洛市政府已經是多次接到對這幢房屋的投訴電話。

根據KTLA獲得的一份來自市政府的通知，早在2014年12月，屋主就被要求清除「房屋內的垃圾和雜物」，但當事人沒有遵守要求，隨後政府官員介入調查，「垃圾屋 」房主被命令「保持房屋清潔衛生」、以及門前車道暢通。市政府最終進行清理工作，並向房主收取相關費用。根據洛市公共記錄，該房產的業主2016年因違反市政法規堆積垃圾而被罰款。