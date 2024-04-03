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洛杉磯社區垃圾屋 市長稱公衛緊急事件

洛杉磯訊
洛杉磯市市長貝斯表示，立即清理位於Fairfax地區的垃圾屋。(KTLA)
洛杉磯市市長貝斯表示，立即清理位於Fairfax地區的垃圾屋。(KTLA)

洛杉磯市市長貝斯（Karen Bass）4月3日在菲爾法克（Fairfax）一棟被稱為「垃圾房」（trash house）的房屋前表示，市政府工作人員將立即開始清理這片廢墟，從「今天開始」。貝斯指出，「這是一項關乎公共衛生的緊急事件」。

在市長宣布清掃的一天前，KTLA剛報導了關於垃圾房的新聞。據報導，有不少市民抱怨North Martel大道600街區的一戶人家門前高高堆疊了許多塑料垃圾，並散發出惡臭，但官員們並沒有採取行動。根據現場影片顯示，塑膠袋堆得與房屋周圍的大門一樣高， 在汽車頂部和房屋側院的地面上可以看到更多垃圾碎片。

一位居民在接受KTLA採訪時表示，「我希望市政府能夠介入，利用這些材料（塑料垃圾）做點什麼，同時也為這位屋主提供一些幫助。」另一位居民則擔心塑料垃圾可能會對附近居民的健康產生威脅，「我真的不知道垃圾堆裡面有什麼... 可能有東西腐爛了，吸引了老鼠和各種各樣的東西。同時，如果屋主在屋內發生了什麼事，沒有人可以進去。」

該垃圾房的房主在鄰居的描述中是一個「好人」，但他此前已收到過類似的舉報。在2014年12月，該房主曾被要求清除「房屋內的垃圾和雜物」，但未能遵守要求，並導致官員介入。該房主當時還被命令保持房屋衛生並保持車道暢通，最終市政府進行了清理工作並向房主收取費用。

在KTLA報導該事件的第二天，該地區女市議員Katy Yaroslavsky 表示，她的團隊會儘快解決該問題。Yaroslavsky在一份聲明中指出，「我已了解該垃圾房及其附近的情況，並已指示我的團隊與市政府相應部門合作，緊急解決該問題。 私人業主有責任維持公共衛生標準，我們將確保這些法律得到遵守」。

市長貝斯也迅速響應該事件，並表示她在4月2日晚上才得知這一情況，她說，「我從昨晚開始追蹤此事，以了解投訴地點以及過程中發生的情況」。同時，貝斯表示，她會儘快處理這些垃圾，並消除隱患。她指出，「這是一個火災隱患，我擔心住在屋內的人，這個地方如果著火，他會失去生命……這太令人憤慨了，今天就會結束。」

洛杉磯

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