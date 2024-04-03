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賣房大賺一筆？趕快做4件事留住利潤

Opendoor賠償6200萬 和解加州2500房屋賣家

洛杉磯訊
Opendoor公司將支付6200萬元賠償加州2500名房厔賣家。（Opendoor官網）
Opendoor公司將支付6200萬元賠償加州2500名房厔賣家。（Opendoor官網）

據報導，加州近2500名將房屋賣給 Opendoor Labs 的屋主，將獲得一項總額6200萬元的和解賠償。聯邦貿易委員會（FTC)調查確認該公司在房屋交易行銷中有欺詐行為。

Opendoor Labs（簡稱Opendoor）是一家全美房地產科技公司，利用科技平台改革傳統的房地產交易模式。FTC調查顯示，加州部分房屋賣家受騙，誤以為將房屋賣給 Opendoor 就可以比在開放市場上交易賺取更多錢。現在每位受害者將獲得1553元的中位數退款。

FTC在3日的聲明中表示，「事實上大多數賣給 Opendoor 的屋主，比使用傳統出售房屋方式少賺了數千元，許多賣家支付的費用比通常支付的還要高。」

FTC聲稱，Opendoor 向潛在賣家推介的圖表，幾乎總是顯示消費者通過向 Opendoor 出售房屋可以多賺取數千元。然而，實際上賣家支付了數千元服務費用，而他們的房屋市場價值通常會向下調整。

Opendoor行銷的前提是，房屋所有者可以通過使用線上應用程式將房屋出售給 Opendoor，從而避免維修，及列出和展示房屋的成本。該公司確定房屋價值後，房屋所有人將獲得現金報價。 Opendoor 在評估了修復和服務費用後，房屋價格會下降。

據悉，Opendoor是幾家專注於南加州房地產市場的所謂的 iBuyer 之一。 2019年3月，Opendoor、RedfinNow、Offerpad 和 Zillow Offers 提供賣家強力支持，承諾屋主可以快速、輕鬆的方式出售房屋。

此外，這些公司的房產交易僅占整個房地產交易市場份額的1%。到了2021年春季，這些公司購買更多的房屋。根據一項研究發現，Zillow Offers、Opendoor、Offerpad和 RedfinNow 在洛杉磯、橙縣、河濱縣和聖伯納汀諾縣總計花費了5億1200萬元購買了 789 套房屋。該研究還指出，全美範圍內，房屋所有人在2021年春季將超過1萬5000套房產賣給了 iBuyer，總金額近53億元。

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