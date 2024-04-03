吳程遠就任聖蓋博市長：增加警消提升治安

在聯邦眾議員趙美心(右)監誓下，吳程遠宣誓就任聖蓋博市市長。（記者張庭瑜/攝影）

聖蓋博 市新市長吳程遠4月2日晚在聯邦眾議員 趙美心主持下宣誓就職，成為聖蓋博市新一屆華裔市長。他承諾將加強公共安全建設，增加警消人力編制，確保居民的生命和財產安全。

吳程遠表示，很榮幸能夠在聖蓋博建市111週年之際接任市長，不僅是他個人仕途的重要里程碑，更代表著少數族裔融入主流、提升社會地位的成果。吳程遠強調，身為市長，他將肩負起促進多元文化交流、增進族群和諧的重要使命，致力於為所有居民營造一個更加包容、平等的生活環境。

針對未來的施政方向，吳程遠提出一系列具體措施。同時，市政府將添購雲梯消防車，提升城市面對重大災害時的應變能力。此外，吳程遠還計劃全面改善聖蓋博市的道路品質，尤其是車流量較大的主幹道，提高居民的出行便利性和生活品質。

吳程遠說，聖蓋博市目前正在推進多個大型建設項目，預計將帶來更多的經濟發展機會。作為市長，他將以更長遠的眼光審視城市的未來，在城市規劃、教育投入、文化交流等方面佈局，為聖蓋博市的可持續發展奠定堅實基礎。

許多民選官員及當地僑領到場支持，包括前加州眾議員伍國慶、眾議員方樹強的代表、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀，鄰近城市亞凱迪亞 （Arcadia）市議員鄭博仁、羅斯密（Rosemead）市議員、以及美國華人政治聯盟、中華會館等多個僑團領袖。