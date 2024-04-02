我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指跌近400點 與史指同創月來最糟單日走勢

南加華女涉投毒案 11歲女兒擔心自己會被母殺死

洛杉磯非裔女持磚塊 砸破多輛豪車前窗

洛杉磯訊
非裔女子涉嫌用磚塊故意砸壞包括保時捷、特斯拉在內的多輛豪車擋風玻璃，警方仍在調查並呼籲目擊者提供線索。（abc7電視台）
非裔女子涉嫌用磚塊故意砸壞包括保時捷、特斯拉在內的多輛豪車擋風玻璃，警方仍在調查並呼籲目擊者提供線索。（abc7電視台）

洛杉磯市威尼斯區（Venice）和西洛杉磯（West Los Angeles）3月28日（週四）接連發生多起汽車遭人惡意破壞事件。一名非裔女子接連用磚塊砸碎多輛豪華車的擋風玻璃，包括保時捷卡宴和特斯拉等高檔車款，作案後隨即駕車離去。目前警方正在調閱監視器畫面，追查該名女子的身份，並呼籲目擊民眾提供線索協助破案。

該系列破壞行為首先在威尼斯的伯納德路（Venice Boulevard）被目擊，當時該名女子從一輛新款白色大眾（Volkswagen Atlas）步出走出，直接向停放路邊的保時捷凱燕（Porsche Cayenne）投擲磚塊，隨後撿起磚塊似乎準備再次使用。當天稍晚，西洛杉磯的卡姆登路（Camden Ave）和拉格蘭奇路（La Grange Ave）也發生相似的破壞事件，同一名穿著相似服飾的女子砸碎幾輛特斯拉汽車的擋風玻璃並帶走了作案工具。

受害者邁耶（Katerina Meyer）表達了她的憤怒和震驚。她認為街上停車應該是安全的，而不應該擔心突然遭到瘋狂攻擊。而根據事發後，這名女子撿起磚塊並離開現場，邁耶推測這不是她首次進行此類襲擊，並推測兇嫌鎖定的似乎是豪華車，但並非特定針對某款車型。汽車修理公司Exclusive Motors負責人弗雷姆（George Frame）則認為，該名女子的行為非常危險，可能存在精神疾病；如果沒有精神疾病，她應該為自己的行為負責。

警方目前尚不清楚該女子犯案的動機為何，也不排除接下來還會有其他汽車遭殃，呼籲任何知情民眾請立即與警方聯繫，以防範類似事件再次發生，確保社區安全。

洛杉磯 特斯拉 非裔

上一則

Netflix「璀璨帝國」Christine Chiu 台灣觀光吸客

延伸閱讀

MLB／全日空贊助道奇 日本航空搶下大谷翔平

MLB／全日空贊助道奇 日本航空搶下大谷翔平
持廉航票登機報到時間有爭議 華女險上不了機

持廉航票登機報到時間有爭議 華女險上不了機
超低價廉航門檻多 起飛前1小時往返機票被取消

超低價廉航門檻多 起飛前1小時往返機票被取消
洛縣健康調查：亞裔最易感孤獨 逾2成想輕生

洛縣健康調查：亞裔最易感孤獨 逾2成想輕生
洛縣健康調查：亞裔最易感到孤獨 超兩成想自殺

洛縣健康調查：亞裔最易感到孤獨 超兩成想自殺
蒙市般若修德善堂善行 每年捐贈食物銀行5噸食物

蒙市般若修德善堂善行 每年捐贈食物銀行5噸食物

熱門新聞

阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
談到選擇月子中心和DIY的區別，Cathay認為，如果沒有在歐美國家生活的經驗，DIY被騙的風險很大。（愛媽咪溫泉會館官網）

來美自助生子盛行 華女靠這職業日賺200元

2024-03-29 02:20
民眾航空飛行成本日益增加，中美各大航空公司陸續開始經濟艙第二件行李收費潮。（記者張宏／攝影）

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

2024-03-29 14:56
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
長期以來，買房仲介的佣金都由賣方支出，未來買家可依仲介服務質量，自己與仲介約定費率，因而要選擇適當的仲介。（Pexels）

房地產交易6%佣金取消 購屋4大避雷攻略

2024-03-29 02:15

超人氣

更多 >
從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客

從穿鞋辨奧客...空姐曝一款式最難搞 最愛穿登山鞋乘客
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布

凱特被迫公開罹癌...媒體接獲爆料 肯辛頓宮只得搶先宣布
超低價廉航門檻多 起飛前1小時往返機票被取消

超低價廉航門檻多 起飛前1小時往返機票被取消