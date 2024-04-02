洛杉磯非裔女持磚塊 砸破多輛豪車前窗

非裔女子涉嫌用磚塊故意砸壞包括保時捷、特斯拉在內的多輛豪車擋風玻璃，警方仍在調查並呼籲目擊者提供線索。（abc7電視台）

洛杉磯 市威尼斯區（Venice）和西洛杉磯（West Los Angeles）3月28日（週四）接連發生多起汽車遭人惡意破壞事件。一名非裔 女子接連用磚塊砸碎多輛豪華車的擋風玻璃，包括保時捷卡宴和特斯拉 等高檔車款，作案後隨即駕車離去。目前警方正在調閱監視器畫面，追查該名女子的身份，並呼籲目擊民眾提供線索協助破案。

該系列破壞行為首先在威尼斯的伯納德路（Venice Boulevard）被目擊，當時該名女子從一輛新款白色大眾（Volkswagen Atlas）步出走出，直接向停放路邊的保時捷凱燕（Porsche Cayenne）投擲磚塊，隨後撿起磚塊似乎準備再次使用。當天稍晚，西洛杉磯的卡姆登路（Camden Ave）和拉格蘭奇路（La Grange Ave）也發生相似的破壞事件，同一名穿著相似服飾的女子砸碎幾輛特斯拉汽車的擋風玻璃並帶走了作案工具。

受害者邁耶（Katerina Meyer）表達了她的憤怒和震驚。她認為街上停車應該是安全的，而不應該擔心突然遭到瘋狂攻擊。而根據事發後，這名女子撿起磚塊並離開現場，邁耶推測這不是她首次進行此類襲擊，並推測兇嫌鎖定的似乎是豪華車，但並非特定針對某款車型。汽車修理公司Exclusive Motors負責人弗雷姆（George Frame）則認為，該名女子的行為非常危險，可能存在精神疾病；如果沒有精神疾病，她應該為自己的行為負責。

警方目前尚不清楚該女子犯案的動機為何，也不排除接下來還會有其他汽車遭殃，呼籲任何知情民眾請立即與警方聯繫，以防範類似事件再次發生，確保社區安全。