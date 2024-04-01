南加高中生利用AI製作同學裸照 學區表態將嚴懲

拉古納海灘高中發生學生利用AI製作並散播不雅照片事件，引發家長震驚和擔憂，校方和警局正在調查中，同時學校計劃舉辦研討會加強線上隱私教育。（abc7電視台）

近日，南加州 橙縣拉古納海灘（Laguna Beach）高中爆發學生醜聞，校方揭露數名學生被指控使用AI 技術製作並散播同學的不雅照片。據悉，這些經AI生成的照片可能已在學生間流傳，學校已於上周向家長們發出通知。

對此，家長社群反應強烈，並表示驚訝和憂心。有家長表示，高中生活本已充滿挑戰，這樣的事件令人心痛。另一位家長指出，儘管孩子們對科技非常精通，但他們的決策能力尚未成熟。目前，校方尚未確定這些照片的製作者或可能的受害者人數。

校長阿勒曼（Jason Allemann）在給家長的信中強調，此類行為嚴重侵犯了他人尊嚴，且破壞了學校努力營造的正面和互助的校園氛圍。拉古納海灘聯合學區 也表示，將嚴肅處理此次不當行為，教育學生認識到自己行為的後果，並強調在處理此類問題時，將力求在問責和同理心間找到平衡。

而此事件再度點燃了公眾對於AI濫用的憂慮。類似情況不僅發生在學校，連公眾人物如Taylor Swift等也曾遭受AI技術製作不雅照的困擾。目前家長群體期待學校能有效處理此事，並採取適當措施防範類似事件再度發生。托雷斯期望學校能承擔起相應的責任，保護所有學生免受類似侵害。

校長阿勒曼向受影響的學生和家庭表達了同情，並宣布將舉辦關於線上隱私和數位管理的研討會，以加強學生對這些重要議題的認識。目前，拉古納海灘警察局已參與調查，協助學區調查此事件。