愚人節開玩笑？磁鐵吸得住的一分錢硬幣 值40萬元

市面上一些稀有的一分錢硬幣價值不菲。(Adam Nir/ Unsplash)

NBC電視台報導，大家都知道4月1日是愚人節（April Fool's Day），但它也是全國的一分錢日（National One Cent Day）。事實上，許多一分錢硬幣的價值不菲，有些甚至價值數十萬元。

根據Cointrackers.com，1944年和1943年鑄造的一分錢硬幣，名列2024年硬幣收藏家「最有價值的25枚一分錢硬幣」榜前兩名。1944年鋼鑄一分錢硬幣（Steel Wheat Penny），在全新狀態下的價值可能高達40萬8000元，一般狀態下的價值可達1萬元。完好狀態下的1943年銅製一分錢硬幣（Copper Wheat Penny）報價25萬元，平均狀況下價值可能超過6萬元。

2024年前十名最有價值一分錢硬幣名單還包括1856年飛鷹圖案一分錢硬幣（Flying Eagle Penny）2萬5000元，1924年S版（S Wheat Penny）1萬2000元。1873年印第安頭像硬幣（Indian Head Penny）與1858年飛鷹版硬幣均價值1萬元。1857年飛鷹版硬幣值7000元，1922年D版一分錢硬幣（D Wheat Penny）值6000元，1914年D版硬幣值5600元，1909年S VDB版硬幣價值4150元。

這些硬幣價值如此高的原因，主要是1943年的銅鑄硬幣相當稀有，因為這些硬幣被錯誤的放入市場流通。當年二戰期間鑄造的一分錢硬幣應該是鋼製的，以便有更多的銅可以製造戰爭相關物品。類似的情況也發生於1944年，當年鋼製的一分錢硬幣也錯誤的放入市場流通。因此，稀有自然價值高。

要檢查1944年鋼製一分錢硬幣真偽的快速方法，是看它是否可黏在磁鐵上，正宗的鋼製硬幣會黏在磁鐵上。Coin Trackers稱，許多1943年銅鑄硬幣是假貨，因有些1948年銅製硬幣的8的左側會被磨平，使其看起來像3。一些騙子也會將鋼幣鍍銅。