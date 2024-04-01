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利用ATM竊取器盜低收入者福利 跨國罪犯獲刑六年

洛杉磯訊
羅馬尼亞男子因非法竊取上千低收入者銀行賬戶，被判刑六年。（Pexels）
羅馬尼亞男子因非法竊取上千低收入者銀行賬戶，被判刑六年。（Pexels）

近日來自羅馬尼亞的跨國犯罪集團出現在南加各縣，通過盜取民眾的信用卡資料、低收入福利計畫的電子轉賬卡等獲取巨款。3月29日，一名羅馬尼亞男子被判處六年以上監禁，他是一個ATM非法竊取器團夥的主導者，該團夥竊取了上千南加州低收入家庭的數據和福利。

根據美國加州中區檢察官辦公室發布的消息，38 歲的奧普雷亞(Marius Oprea) 使用非法設備「收集數據」，並使用被盜賬戶持有人的信息創建偽造的借記卡。司法部表示，「克隆卡」隨後被用來從低收入個人的賬戶中提取現金。聯邦調查局表示，賬戶被盜的受害者多為依靠政府付款生存的人。

根據檢察官提交的量刑備忘錄，奧普雷亞將「複雜的竊取設備」運送到他租用的短期住所，並保留了一份被盜賬戶資訊的清單，檢察官稱該計劃「非常專業」。

美國司法部稱：竊聽團伙的重點是美國銀行的賬戶，該銀行為加州反貧困計劃提供借記卡，包括為失業和殘疾人提供福利的計劃。

據當局稱，奧普雷亞最後居住在加州文圖拉縣（Ventura County）懷尼米港（Port Hueneme）的一處短租屋內，他承認2023年6月犯下的一項串謀銀行欺詐罪。他還被判處支付2萬8974元的賠償金。

量刑備忘錄稱：「奧普雷亞非法進入我國的目的只有一個——利用這裡較弱的ATM安全性，因為ATM不需要含有計算機芯片的卡。他像從事全職工作一樣進行欺詐活動，盜取了數千名受害者的賬戶。」

根據美國檢察官辦公室的說法， 此案是弱勢社區工作組調查的一部分，該工作組的重點是「起訴那些通常不太可能向執法部門報告犯罪行為，並且歷來很少有法律途徑來解決針對他們的犯罪者的社區的個人和實體」。

低收入 加州 福利

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