YouTube網紅對非法持槍指控認罪 最高10年監禁

南加網紅説唱歌手Trevor Hurd 1日對持有非法槍支的聯邦指控認罪，最高可面臨十年牢獄。（照片來自Crip Mac Net Worth）

南加 一名油管YouTube網紅説唱歌手1日對持有非法槍支 的聯邦指控認罪，最高可面臨10年牢獄。

31歲的赫德（Trevor Hurd），藝名Crip Mac，在油管上擁有過超過100萬粉絲。1日，他在洛杉磯 聯邦法庭上對其非法持有武器和彈藥的一項指控認罪。該指控最高可判10年有期徒刑，按聯邦罪條例，一旦罪名成立，量刑後必須服滿刑期，不能提前出獄。

法庭記錄顯示，赫德是去年12月被聯邦法警（U.S. Marshals）逮捕，也就是洛杉磯縣法官同意撤銷槍支指控後，聯邦接手了對非法持有槍支子彈案的審理。

起訴書稱，赫德2023年9月被發現持有沒有序號的手槍（通常被稱為幽靈槍），他同時持有10發子彈。警方記錄顯示，從2014年開始，赫德因涉嫌重罪五次被捕，至少一次被定罪。其中包括因持有非法槍支和二級武裝搶劫、竊盜和運輸受管制物質，兩次被捕。

赫德的代表律師表示，赫德還被控捲入一個涉及「敲詐勒索及腐敗組織法」（Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，簡稱RICO）的幫派陰謀和涉及謀殺案件。如果他只是面臨槍支指控，根據他案件的具體事實，可能會被判十年徒刑。但如果涉及幫派和謀殺，很可能會被判終身監禁。

洛杉磯聯邦法院法官Dale S. Fischer1將於7月22日對崔佛赫德量刑。