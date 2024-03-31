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遺產規劃不僅關乎錢 別忘了傳承這些...

記者趙健/聖瑪利諾市即時報導
「遺產規劃」親子教育分享會現場。（記者趙健/攝影）
「遺產規劃」親子教育分享會現場。（記者趙健/攝影）

當人們討論遺產規劃時，首先想到的是財產方面的安排，包括存款、房產、股票等；實際上，一些無形的遺產，如世代相傳的手藝、良好的傳統和價值觀，同樣值得被珍視和傳承，是惠澤下一代的寶貴財富。

日前一場以「遺產規劃」為主題的親子教育分享會在聖瑪利諾市立圖書館舉行。這項活動由美中家長親子教育協會（East Meets West Parent Education Club）主辦，旨在探討遺產規劃的重要性，並提醒華人父母可能被忽略的事項。

活動上，美中家長親子教育協會主席Isaac洪強調，遺產規劃不僅涉及金錢和財產，還應考慮家族中的優良傳統、價值觀和信仰，以及父母所在行業的經驗、知識、教育背景和專業技能等人力資本（Human Capital）。這些無形的資產都是家族的寶貴財富，對下一代的影響深遠，可以幫助他們家族遺產的基礎上，創造屬於自己的財富和遺產。

另一方面，Isaac指出，人力資本也存在風險因素和債務資產，例如行為問題、成癮的嗜好、健康狀況不佳、不良習慣等，這些負面影響也應該在遺產規劃時被充分考慮。

此外，當天活動還邀請了資深律師和保險顧問，從法律和財務的角度介紹遺產規劃的內容。在財務方面，父母應儘早開始考慮遺產規劃，並通過保險等專業工具規避傳承風險、保障家庭成員的經濟安全。從法律角度來看，信託是一個重要的家族財富傳承工具，可以幫助人們靈活地管理和分配財產，最大程度地保護家族利益。

協會創始人許偉文表示，無論是東方或西方的文化，都有值得學習的地方，美中家長親子教育協會則為不同文化背景的人們提供了一個交流的平台。除了舉辦講座、提供資源外，協會還會組織會員和學生清理沙灘服務社會，並在每年5月為表現優秀的志願者頒發「總統義工獎」（PVSA）。

協會主席Isaac洪強調，遺產規劃不僅涉及金錢和財產，還包括無形的家族財富。（記...
協會主席Isaac洪強調，遺產規劃不僅涉及金錢和財產，還包括無形的家族財富。（記者趙健/攝影）
協會創始人許偉文（右四）表示，美中家長親子教育協會則為不同文化背景的人提供了一個...
協會創始人許偉文（右四）表示，美中家長親子教育協會則為不同文化背景的人提供了一個交流的平台。（記者趙健/攝影）

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