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南加內陸城市獲260萬撥款 修建國家森林健行步道

庫卡蒙加牧場訊
庫卡蒙加牧場峽谷中的景區。（居民Edward Giron提供）
庫卡蒙加牧場峽谷中的景區。（居民Edward Giron提供）

加州的健行愛好者們離合法遊覽位於內陸庫卡蒙加牧場峽谷（Cucamonga Canyon)南邊的熱門瀑布，以及國家森林的周邊地區更近了一步，這是11年來第一次。庫卡蒙加牧場市近日獲聯邦和州撥款260萬元，用於購買122畝土地，建造通往國家森林健行步道。

庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）將分別獲得州府撥款的100萬元和聯邦撥款的160萬元，用於收購位於King Ranch中的122畝土地，這片土地位於該社區與周邊聖伯納汀諾縣和天使國家森林之間。這筆土地交易的目的是增加民眾進入庫卡蒙加牧場峽谷的便利性，並解決安全、交通等方面的問題。

據當地媒體Daily Bulletin報導，聯邦森林服務局(U.S. Forest Service)在2013年關閉了聖蓋博山脈的一段區域。此前，關於該景區Sapphire瀑布的視頻在社交媒體上廣泛傳播，每天吸引多達400名遊客遊覽。這不僅導致附近社區交通擁堵，還有一些遊客擅自闖入周邊私人土地，或留下垃圾和塗鴉。此外，有遊客在瀑布附近的陡峭懸崖遇險需要救援，另有一些健行者意外墜落重傷甚至致死。

19世紀末以來，King Ranch的家族成員包括已故的庫卡蒙加牧場市前市長Jeffrey King以及遺孀、已經退休的聖伯納汀諾縣高等法院前法官Pamela King，他們共同擁有這片土地。多年來，這裡種植了柑橘、聖誕樹，但至今仍屬於未開發土地。此外，這片土地上還有一些瀕危物種，庫卡蒙加牧場市希望獲得土地使用權後，恢復和保護這片土地。

類似庫卡蒙加牧場市存在的私人土地問題，也在美國其他地區發生。據統計，包括加州在內的全美11個西部州，有超過1500萬畝的聯邦和州屬土地，因被私人土地包圍著而無法向公眾開放，相當於加州九個國家公園總面積的兩倍。

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