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北好萊塢投資210萬 打造高速公路沿線優美景觀

洛杉磯訊
北好萊塢將展開一項耗資210萬美元的改造計畫，美化170號和101號高速公路周邊景觀，提升社區的美觀、永續發展和包容性，並計劃於秋季完成。（abc7電視台）
北好萊塢將展開一項耗資210萬美元的改造計畫，美化170號和101號高速公路周邊景觀，提升社區的美觀、永續發展和包容性，並計劃於秋季完成。（abc7電視台）

洛杉磯好萊塢地區將展開一項耗資210萬元的社區美化計畫，作為州長推動的「清潔加州」（Clean California）計畫的一部分。這項總投資高達12億元的計畫，將大幅改善170號和101號高速公路周邊的景觀，覆蓋範圍從勝利大道（Victory Blvd）延伸至羅斯科大道（Roscoe Blvd），以及位於蘭克肖姆大道（Lankershim Blvd）的101號高速公路立交橋。

這項投資計畫也得到加州參議員門吉瓦爾（Caroline Menjivar）的高度讚揚，她指出，此次改進不僅體現對社區的深度關懷，也展示政府對於提升公共空間質量的努力。此外，加州交通局也承諾將清除塗鴉、修繕破損的圍欄，並在謝爾曼路（Sherman Way）以南的步行天橋上新增藝術裝置，美化社區環境。

北好萊塢西鄰裡委員會主席賴特（Nick Wright）表示，這項計畫的意義遠超過簡單的美化工作，它體現了社區對於實現永續發展和包容性的堅定承諾。長期居住在該地區的維加（Denise Vega）等居民也對此表示期待，希望未來能看到一個更加乾淨、整潔的社區面貌。

該改造計畫亦考慮到當地遊民，將通過適當方式告知他們計畫進展，而不是直接驅逐。洛杉磯警察局北好萊塢分局指揮官卡斯蒂略（Warner Castillo）認為，透過改善公園和周邊環境，以環境設計預防犯罪的方法將有效提升社區安全。

山谷廣場諮詢委員會負責人比澤爾（Ron Bezel）表示，洛杉磯的綠地和開放空間應得到更好的維護和保護。這項美化工程預計將持續整個夏季，並於秋季完工，屆時北好萊塢將呈現一個更加乾淨、美麗且充滿活力的嶄新風貌。

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