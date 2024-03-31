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加州擬更新電費收取方式 每月每戶可省近50元

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加州擬更新電費收取方式 每月每戶可省40餘元

記者朱敏梓/即時報導
CPUC新提案一旦實施，將降低所有加州居民的住宅電費。(Pexels)
CPUC新提案一旦實施，將降低所有加州居民的住宅電費。(Pexels)

加州公用事業委員會（CPUC）3月27日發布了一項新提案，旨在改變公用事業公司向客戶收取電費的方式，將一項成本轉移到單獨的「統一費率」（Flat Rate）項目中。這一舉措將降低加州居民的住宅電價，尤其是低收入家庭和受極端天氣影響嚴重地區居民。

這項名為「擬議決策」（Proposed Decision）的提案將改變基礎設施相關費用的收取方式。目前，所有客戶都通過電費支付電網運維的費用，這一部分費用已計入客戶支付的用電價格中。而該提案的實施，將這些固定成本轉移到電費帳單上的單獨「統一費率」中。這種重新分配的計費方式將降低所有用戶的單位電力價格。

CPUC強調，這項計費結構不會引入任何新費用，它只是重新分配現有成本在客戶之間的分攤方式。此外，這項提案符合加州和全國的趨勢，幾乎所有公用事業公司都在採用類似的計費結構。

如果這項提案獲得批准，新的計費結構將於2025年底和2026年初生效。

新的計費結構將由兩部分組成：使用率和扁平率。使用率是客戶支付的單位電量價格，該提案將降低每千瓦時的使用率，使所有客戶的用電更加便宜。而扁平率則包括將已經在使用費率中支付的一部分費用轉移到「統一費率」中，用於支付每位用戶連接到電網的基礎設施成本。

根據這項提案，「統一費率」每月為24.15元，這將使每位用戶的單位電價的每千瓦時降低5至7分。低收入援助計劃客戶將享受每月6元的折扣，而家庭電力費率援助計畫的用戶則可獲得每月12元的折扣。

這項提案預計將在CPUC 5月9日的投票會議上進行審議。如果實施，預計每月每戶平均可節省28至44元的用電成本，並有助於加州推動清潔能源目標的實現。

加州 低收入 投票

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