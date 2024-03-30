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南加銘傳校友會年會 200嘉賓祝賀

洛杉磯訊
南加州銘傳大學校友會年會及會長交接典禮隆重舉行。（南加銘傳大學校友會）
南加州銘傳大學校友會年會及會長交接典禮隆重舉行。（南加銘傳大學校友會）

加州銘傳大學校友會慶祝校慶暨年會及會長交接典禮，近日在聖蓋博希爾頓飯店（San Gabriel Hilton）舉行，在駐洛杉磯台北經濟文化辦事處紀欽耀處長監交見証下，由卸任會長李憶蓉交棒給新任會長黃英；基金會理事長也由李憶蓉交棒給新任理事長徐洸玲。民選官員致贈賀狀，各校友會成員近200人出席祝賀。

過去一年來，南加州銘傳校友會在李憶蓉會長帶領之下，凝聚校友向心力，積極參加南加州中國大專院校聯合校友會的各項活動，專項負責大專聯合校友會慶祝母親節活動中的好母親、好婆婆、好岳母的表揚單元。新會長黃英多年來在銘傳校友會及大專校友會從事幕後工作，經驗豐富；新基金會理事長徐洸玲，曾任大專聯合校友會會長，世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會會長，歷練完整。

晚會有精彩的舞蹈表演和豐富的現金紅包及禮品，包括中華航空公司提供的洛杉磯台北來回機票，賽普特全球總裁劉酉提供50吋大螢幕電視，小林眼鏡捐贈的2副Jimmy Choo 名牌眼鏡，以及銘傳理事們和各校友會好友們的慷慨捐贈，讓全場抽中者歡呼聲此起彼落，歡樂氣氛帶至最高潮。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀、聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州眾議員方樹強(Mike Fong)、聖蓋博市長吳程遠和前市長丁言愉，喜瑞都社（Cerritos）社區大學校董劉昕博士等多位官員，僑務委員廖美華和于仁豪、僑務顧問徐菡美，泛美中華會館聯誼會執行長張自豪、大專院校聯合校友會會長吳典龍、理事長李健德、世界日報社長于趾琴等僑團領袖出席。

聯邦眾議員趙美心（中）向南加銘傳校友會會長頒贈賀狀。（南加銘傳大學校友會）
聯邦眾議員趙美心（中）向南加銘傳校友會會長頒贈賀狀。（南加銘傳大學校友會）
駐洛杉磯台北經文處紀欽耀處長（中）監交南加銘傳大學校友會會長交接。（南加銘傳大學...
駐洛杉磯台北經文處紀欽耀處長（中）監交南加銘傳大學校友會會長交接。（南加銘傳大學校友會）

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