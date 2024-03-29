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強風豪雨將襲南加 冰雹取代復活節彩蛋

洛杉磯訊
3月30日至31日復活節週末，一場風暴將襲擊南加州，冰雹可能取代彩蛋。（讀者提供）
3月30日至31日復活節週末，一場風暴將襲擊南加州，冰雹可能取代彩蛋。（讀者提供）

根據氣象預報，在復活節週末（3月30日至31日），一場強烈的風暴系統將襲擊南加州，促使地方官員在大部分地區發布了洪水警報和冬季風暴警報。

根據KTLA的氣象報導，3月29日開始，涼爽的氣溫和多雲的天空開始出現在南加，預計3月30日整個早上都會下雨。此外，30日和31日大部分地區會出現陣雨和雷暴天氣，但該降雨持續到4月1日的可能性較小。KTLA氣象預報員霍金斯（Kirk Hawkins）指出，「今年復活節，我們可能看不到什麼彩蛋，而是看到了一些冰雹、陣風、小型龍捲風，甚至可能是水龍捲」。

國家氣象局（National Weather Service）預計，這場持續到4月1日的風暴將給南加帶來1至3吋的降雨量，山區和山麓地區的降雨量可能高達6吋，受雷暴影響地區的總數可能會上升得更高。霍金斯說，「這個週末可能會相當緊張，洪水警報、冬季風暴警報和強風警報預計將持續到3月31日。」

31日下午，洛杉磯縣、范杜拉縣（Ventura）、聖伯納汀諾縣（San Bernardino）、河濱縣和橙縣的部分地區都會開啟洪水警戒。氣象局表示，「徑流過多可能會導致洪水發生在河流、小溪、城市地區及其他低窪和洪水易發地點。」此外，氣象預報指出，預計降雪高度將降至4500呎左右，有20%的可能性會影響 I-5 高速公路穿過Tejon Pass路段的交通，預計海拔6000呎以上的度假村將降雪1到2呎厚。

聖蓋博山脈和14號高速公路走廊將發布冬季風暴警報，警報區域覆蓋Tejon Pass、Gorman、Pyramid Lake、Acton、Warm Springs、Mill Creek、Mount Wilson、Mount Baldy、Wrightwood和The Angeles Crest Highway，警報將從30日凌晨2時一直延續到31日晚上11時。氣象局表示，「（該天氣狀況）可能會導致旅行變得非常困難甚至不可能。」

29日開始，陣風已經在南加部分地區出現，山區感受到了最強烈的天氣狀況。當風力最強時，可能會導致樹木倒塌和停電。據氣象局稱，預計大風時速為每小時30至40哩，陣風可達每小時60哩。

橙縣沿海和內陸地區也將發布風力警告，覆蓋城市包括Huntington Beach、Costa Mesa、Newport Beach、Laguna Beach、San Clemente、Santa Ana、Anaheim、Garden Grove、Irvine、Orange、Fullerton和Mission Viejo，該警報會從30日早2時持續到8時。

氣象預報指出，預計4月2日會恢復晴朗的天空和溫暖的氣溫。

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