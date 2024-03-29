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巴沙迪那學區教委吳天潔啟動競選連任

記者朱敏梓/巴沙迪那市即時報導
巴沙迪那學區華裔教委吳天潔宣布競選連任。(受訪者提供）
巴沙迪那學區華裔教委吳天潔宣布競選連任。(受訪者提供）

巴沙迪那聯合學區（Pasadena Unified School District，PUSD）華裔教委吳天潔（Tina Wu Fredericks）近日宣布啟動競選連任，她於2020年11月當選，任內共同發起了學區教委會的諸多決議，包括擴大沉浸式戶外學習機會、安全儲存槍枝預防暴力、提供信息擴大參加學區教委會公聽會的機會等。

吳天潔的競選理念包括，對學生在讀寫和數學方面的成績制定高目標，留住並吸引最優秀的教師和員工以及加強公共教育體系。吳天潔建議教委會為學生的學業成績設定高標準，並支持對教委會和學區工作人員進行以學生成果為中心的培訓，從而確保學校教委會能夠更注重學生的成果。此外，該學區有不少私立學校和特許學校，吳天潔認為：應該提供有競爭力的薪酬留住公校教師。身為 2023 年立法倡導委員會主席，她倡導投票通過徵收房產稅，由此最終縮小與鄰近學區的薪資差距，並使PUSD能夠留住和吸引優質教師和工作人員。吳天潔說，公共教育是民主的基礎，強大的公立學校會創造強大的社區。她因此大力推進公共教育宣傳工作，敦促聯邦為特殊教育提供資助，用於支持教育工作者的準備、培訓和招聘計劃，加強學生隱私和網路安全基礎設施等。

近日吳天潔舉行了競選連任啟動儀式，當天包括聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、加州參議會第25選區參議員波塔蒂諾（Anthony Portantino）、巴沙迪那市議員Jess Rivas等在內的多位民選官員和巴沙迪那教師聯合會代表到場支持。

趙美心表示：「巴沙迪那聯合學區是自己國會選區內最大的學區。 作為唯一擁有 K-12 教學經驗的教委會成員，吳天潔知道如何在課堂上為學生提供最好的支持。」波塔蒂諾說：「我們需要像吳天潔這樣經驗豐富的領導人，加強和擴大對公共教育系統的投資。」Jess Rivas表示，「我最欣賞吳天潔的一點是，即使她是唯一的聲音，她也不害怕堅持正義。」

巴沙迪那聯合教師協會主席加德納(Jonathan Gardner) 表示：「我們選擇支持吳天潔，因為她對教師的大力支持、她良好的社區聲譽以及她對學生的承諾，確保學生掌握閱讀、數學、科學以及許多其他學科的基本技能，培養孩子的全面發展。」

除了諸多民選官員的背書之外，吳天潔也是在今年的競選中第一個獲得巴沙迪那教師聯合會認可的PUSD教委候選人，該聯合會代表800名教師、輔導員、圖書館員、護士、心理輔導員等。

吳天潔說，很高興能夠在強大的社區支持基礎上開展連任競選，「能夠成為第一位獲得巴沙迪那聯合學區教師認可的教委會成員。我感謝所有民選官員認可我對公共教育的奉獻精神。我將繼續爭取對課堂的投資，以尊重他們對我的信任，以便我們的學生獲得他們在大學和職業生涯中取得成功所需的資源。」

吳天潔希望能夠加強公共教育體系，留住並吸引最優秀的教師和員工。(受訪者提供）
吳天潔希望能夠加強公共教育體系，留住並吸引最優秀的教師和員工。(受訪者提供）
啟動競選連任的吳天潔（右）和國會議員趙美心合影。(受訪者提供）
啟動競選連任的吳天潔（右）和國會議員趙美心合影。(受訪者提供）

學區 投資 趙美心

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