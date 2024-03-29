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洛杉磯女主播電車被盜 竊賊開去遊民巷打架

洛杉磯訊
福克斯主播Susan Hirasuna的白色泰斯拉28日晚被盜後，嫌犯可能開去洛杉磯遊民巷參與了一起攻擊事件。（翻拍Fox11新聞）
福克斯主播Susan Hirasuna的白色泰斯拉28日晚被盜後，嫌犯可能開去洛杉磯遊民巷參與了一起攻擊事件。（翻拍Fox11新聞）

洛杉磯福克斯電視臺（Fox 11） 主播兼記者Susan Hirasuna的特斯拉(Tesla)28日晚被盜，地點是洛杉磯市中心百老匯大道上的聯合劇場附近。她平日播報各種社會案件，沒想到自己的愛車也會遭殃。

Hirasuna星期四晚上前往百老匯大道參加在聯合劇院舉辦的音樂會，音樂會結束後，她卻怎麼都找不到自己的汽車。在她向警方報案之前，洛杉磯巡邏警察正好試圖攔截一輛魯莽駕駛的汽車。

Hirasuna通過她的特斯拉汽車應用程式看到自己的汽車被人駕駛離開停車場並向東好萊塢方向行駛，她同時發現自己汽車的電池效能逐漸降低，降到每小時15英里，她將相關信息向警方通報，警員根據汽車行駛方向，很快鎖定了汽車所在位置並進行跟蹤。整個過程，警方曾試圖採用直接攔截，但後來改為跟蹤並一直耗到汽車電池用完，嫌犯最終在東好萊塢地區束手就擒。汽車物歸原主。

洛杉磯警方目前暫時未提供偷車人信息，但警方初步調查發現，就在Hirasuna的白色汽車被盜失蹤短短的時間内，嫌犯可能開著偷盜的汽車參與洛杉磯遊民巷Wall街和東5街交口附近的一起攻擊案，該攻擊案造成一人被斧頭砍中，傷員幸無生命危險。警方在Hirasuna被偷盜的汽車乘客車門内側，發現了相關血跡和攻擊案嫌疑人的指紋。

洛杉磯 特斯拉 百老匯

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