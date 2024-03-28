亞凱迪亞華協30日講座：零保釋金、新稅法等

亞市華協3月30日舉辦社區生活系列講座。（主辦方提供）

亞凱迪亞華人 協會（Arcadia Chinese Association ），將在3月30日（周六）下午舉辦社區生活系列講座，邀請各領域專家講解與民生密切相關的主題，包括垃圾分類、零保釋法案、2024年新稅法等事項，主辦方鼓勵市民積極參與。

亞市市議員鄭博仁（Paul Cheng）律師將在當天的講座中，探討零保釋金法案對公共安全帶來的影響，解釋眾多市政府聯合抵制此法案的原因；今年的報稅 截止日期即將到來，中美會計師協會首任會長李豪會計師，將向民眾講解2024年稅法的重要變更、以及報稅具體注意事項。

此外，講座特別邀請垃圾管理公司Waste Management的Joshua Coldman，詳細講解SB1383法案，向民眾解釋如何回收有機垃圾、以及其它垃圾分類等相關問題。

講座時間為30日下午1時30分至4時30分，活動將在Arcadia Museum Education Center舉辦，具體地址位於亞市W Huntington Dr. 382號。當日提供茶點、中文翻譯、以及問答獎品，座位先到先得，活動聯絡電話626-447-2935。