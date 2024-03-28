我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指續登新高 創5年最佳第1季表現

拜登攜手歐巴馬和柯林頓舉行籌款 紐約中城封路

亞凱迪亞華協30日講座：零保釋金、新稅法等

亞凱迪亞訊
亞市華協3月30日舉辦社區生活系列講座。（主辦方提供）
亞市華協3月30日舉辦社區生活系列講座。（主辦方提供）

亞凱迪亞華人協會（Arcadia Chinese Association ），將在3月30日（周六）下午舉辦社區生活系列講座，邀請各領域專家講解與民生密切相關的主題，包括垃圾分類、零保釋法案、2024年新稅法等事項，主辦方鼓勵市民積極參與。

亞市市議員鄭博仁（Paul Cheng）律師將在當天的講座中，探討零保釋金法案對公共安全帶來的影響，解釋眾多市政府聯合抵制此法案的原因；今年的報稅截止日期即將到來，中美會計師協會首任會長李豪會計師，將向民眾講解2024年稅法的重要變更、以及報稅具體注意事項。

此外，講座特別邀請垃圾管理公司Waste Management的Joshua Coldman，詳細講解SB1383法案，向民眾解釋如何回收有機垃圾、以及其它垃圾分類等相關問題。

講座時間為30日下午1時30分至4時30分，活動將在Arcadia Museum Education Center舉辦，具體地址位於亞市W Huntington Dr. 382號。當日提供茶點、中文翻譯、以及問答獎品，座位先到先得，活動聯絡電話626-447-2935。

報稅 亞凱迪亞 華人

上一則

審計剛出爐：2023年洛市約900遊民死亡

延伸閱讀

達交通零死亡願景 陳詩敏促起草法案

達交通零死亡願景 陳詩敏促起草法案
法訊║加州雇主注意：2024年新勞工规定上路

法訊║加州雇主注意：2024年新勞工规定上路
申請延期報稅 表格10/15前要提交 欠稅須在4/15前繳清

申請延期報稅 表格10/15前要提交 欠稅須在4/15前繳清
如果真的趕不及 如何向國稅局申請延期報稅？

如果真的趕不及 如何向國稅局申請延期報稅？
企業人力資源部門 需深入了解勞工法重要性

企業人力資源部門 需深入了解勞工法重要性
襲警無證客獲釋又搶劫 保釋金1元 州長批

襲警無證客獲釋又搶劫 保釋金1元 州長批

熱門新聞

在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
被曝光的女網紅去服飾店歸還衣物，支付偷走的帽子費用。（店主Instagram）

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

2024-03-27 20:31
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30
華裔教師協會舉辦加州教師檢定考試說明會。（記者子為／攝影）

這職業年薪達10萬福利好、無年齡限制 新規有利華裔

2024-03-26 15:31
在好市多（Costco）的葡萄季節裡，棉花糖葡萄成為搶手貨，吸引了大量消費者，供不應求。（記者張庭瑜／攝影）

好市多2款葡萄甜度爆表 民眾瘋搶

2024-03-24 02:15
洛杉磯兩名少女在洗手間暴力打鬥。（KTLA5電視台）

洛城16歲女生死於校園霸凌 入學8個月多次遭暴打

2024-03-21 14:45

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢

洛杉磯女網紅零元購 店主使出一招逼她退貨賠錢
網紅到二手商店挖寶 僅花3元買到價值119元Nike Air Force 1運動鞋

網紅到二手商店挖寶 僅花3元買到價值119元Nike Air Force 1運動鞋
褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」

褐髮美女出現地中海頭禿 用對三方法「六周治好」
香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲

香港歌手黎明詩癌逝 享年58歲