海外青年文化大使4分會 跨區跨國線上聯誼

FASCA聖地牙哥、華府、波士頓、溫哥華四個分會3月23日首度舉辦線上交流活動。（橙僑中心提供）

海外青年文化大使(FASCA)聖地牙哥 、華府 、波士頓 及溫哥華4分會，3月23日首次聯合舉辦了一場線上交流，這次橫跨美國與加拿大、美東與美西的交流，為4分會青年文化大使搭起友誼橋樑。

聖地牙哥FASCA會長賴為希(Wei-Shi Lai)擔任主持人，她表示4個分會的地理位置是兩條對角線，不論是氣候或文化都有些許差異，透過這場交流讓她更瞭解在冰天雪地裡的FASCA分會，如何透過其他方式，來分享臺灣人文精神及文化給社區，也讓她交到了其他分會的朋友。她希望將來有機會能多舉辦這樣的聯誼活動，將世界各地的FASCA連結在一起。

華府諮詢導師李欣怡也表示，這樣的交流活動不但可以訓練學生的領導才能，更能訓練學生思考、溝通能力。這次交流主題是高中生活及參加FASCA的經驗，透過彼此的分享及腦力激盪，可以碰撞出不一樣的火花。相信FASCA青年文化大使能藉此活動來擴展思維及眼界，讓參加FASCA的經歷成為他們成長的養分。

FASCA青年文化大使們紛紛表示，對這次跨國境、跨地域的聯誼感到新鮮有趣，透過這次線上串聯他們有機會與其他城市的青年文化大使互動，分享彼此的高中生活經歷，是一次難得的機會。這場活動不只促進文化交流、獲得友誼，也加深不同分會之間的瞭解。諮詢導師與青年文化大使都希望未來繼續精心策劃及安排這類線上活動，讓學習與樂趣相輔相成。

活動由華府分會諮詢導師李欣怡、聖地牙哥諮詢導師柳靜娟與曾詩韻、助理導師劉震晏、波士頓諮詢導師呂宗禧、林曉嵐及溫哥華諮詢導師林芬宏、Tina Wang、尤惠敏共同規劃。僑務委員暨FASCA聖地牙哥分會顧問謝家樹也參與這場盛會。