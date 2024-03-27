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北美日全食充滿驚奇 南加4月8日可睹奇觀

洛杉磯訊
美國將於4月8日迎來七年首次日全食，加州可見到部分日食奇景。（abc7電視台）
美國將於4月8日迎來七年首次日全食，加州可見到部分日食奇景。（abc7電視台）

美國4月8日（周一）將迎來自七年以來的首次日全食盛況。南加州（Southern California）雖非觀測日全食的最佳地點，但居民仍有機會體驗部分日食奇觀。

日全食發生於月球位居地球與太陽之間，且完全遮擋住太陽的瞬間，造成天空暗淡，宛若日出或日落之際。美國國家航空暨太空總署（NASA）亦指出，此景象將帶來如同日出或日落般的昏暗天空。格里菲斯天文台（Griffith Observatory）台長克魯普博士（Dr. Ed Krupp）認為，每一次日全食都是獨一無二且充滿驚奇的天文事件，代表著天空中最為壯觀的景象之一。

此次日全食的路徑將從墨西哥的馬薩特蘭（Mazatlán）起始，橫跨至加拿大的紐芬蘭（Newfoundland）。在太平洋夏令時間（PDT）上午11時07分於墨西哥開始日食，將途經美國多州，包括德州（Texas）、奧克拉荷馬州（Oklahoma）等，最終於PDT 12時46分在加拿大的紐芬蘭結束。整個全食階段預計持續約四分鐘，而從開始遮蔽至結束的全程，視觀測地點不同，可能超過兩小時。

雖然加州（California）位於日全食路徑之外，西海岸的居民依然能夠目睹部分日食。洛杉磯地區將見證太陽被遮蔽48.6%，該過程將於上午10點剛過後開始，11時12分達到高峰，至中午12時21分結束。而在灣區，居民則能觀察到35.9%的日食，從上午10時15分開始至下午12時16分結束。

值得注意的是，安全觀賞日食至關重要。直接以肉眼或透過相機鏡頭、望遠鏡觀看太陽，若無安裝適當的太陽濾鏡，均可能對眼睛造成嚴重傷害。唯有使用符合ISO 12312-2標準的專用日食眼鏡，才能確保安全地欣賞此一天文現象。有關安全日食眼鏡的詳細信息，可透過以下鏈接查詢：https://eclipse.aas.org/eye-safety/viewers-filters。

加州觀測日食時間表。(記者張庭瑜／製表)
加州觀測日食時間表。(記者張庭瑜／製表)

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