防迷姦用這招 上酒吧夜店爸媽更安心

AB 1013法案要求持48類許可證商家，提供測試是否被下藥的測試劑。（取自ABC 7）

KTLA 5電視台報導，自今年暑假開始，民眾去加州 酒吧和夜總會將更安全。加州酒精飲料管制廳（California Department of Alcoholic Beverage Control ）日前宣布AB 1013法案將於7月1日生效，該法要求持有48類許可證（type 48 license）的場所（最常見是酒吧和夜總會）必需提供能測試飲料中是否含有常見迷姦藥物（通常稱為roofies）的相關測試劑。

在銷售場所內提供消費者啤酒、葡萄酒和蒸餾酒的場所，需擁有第48類許可證，持該類證者不要求提供餐飲服務。據悉，這項法律制定是為了保護顧客在晚上外出時不會被下藥，新法也要求這些企業商家張貼標示，讓人們知道有哪些測試套件試劑可使用。

ABC電視台在網站上列出一個範例，上面寫著「不要使用roofied！此處提供飲料測試套件，詳情請咨詢工作人員」。這些標示必須張貼在店內明顯位置。