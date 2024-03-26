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中華會館慶青年節 文物展再現民國歷史

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
文光華表示，「中華民國因自由而偉大，因民主而強盛，因團結而不可戰勝」，並呼籲大家要珍惜先輩用生命和鮮血換來的革命成果，讓中華民國精神薪火相傳。（記者張庭瑜/攝影）
文光華表示，「中華民國因自由而偉大，因民主而強盛，因團結而不可戰勝」，並呼籲大家要珍惜先輩用生命和鮮血換來的革命成果，讓中華民國精神薪火相傳。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯羅省中華會館與南加州全僑各界3月26日（周二）慶祝中華民國113年青年節，透過文物展覽與表彰優秀青年，展現豐富的文化遺產及肯定在各領域表現卓越的青年才俊。活動召集人文光華和駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育致詞，感謝僑胞的貢獻，也呼籲大家珍惜先輩們用生命換來的成果，攜手維護中華民國在國際的聲譽，讓中華民國生生不息、永續發展。

此次慶祝活動以青年節文物展覽剪綵典禮揭開序幕，展出精選的文物及青年創新成果，鼓勵更多青年參與文化保存與創新事業。活動開始前，全體與會者為近日逝世的梁永泰僑務諮詢委員默哀一分鐘。楊振南領唱國父紀念歌，孔孟中文學校學生到場支持，老中青三代齊聚，展現社群的團結與傳承。

文光華致詞，感激大家參與自1934年南京國民政府設立以來的第90屆青年節，讚揚海外華人繼承傳統發揚光大。出展的文物濃縮中華民國的現代史和建國史，記錄無數青年為國家、民族犧牲的故事，也是無價之寶。他展示一本具有104年歷史的珍貴草本，花兩年時間進行數位化處理，以保存這段歷史。他呼籲大家珍惜先輩們用生命換來的成果，並期望未來在洛杉磯建立一座中山紀念館，傳承和發揚國父孫中山先生的思想理念。

張正育表示，中華會館舉辦青年節活動，不僅是紀念過去，也是對海外僑胞青年回應國父理想、創建自由民主國家的貢獻表示感謝。在孫中山先生領導的革命過程中，海外僑胞不僅提供大量資金和人力支持，黃花崗七十二烈士中也有多位是從海外回到中國大陸投身革命的青年。他引用國父名言「華僑是革命之母，沒有華僑就沒有中華民國的誕生。」強調這一點值得所有中華兒女永遠銘記，並代表中華民國政府對僑胞們的支持與貢獻表達深深的謝意。

文光華指出，目前美國的傳統僑團是海外最寶貴的資源之一。他希望大家能夠銘記這段歷史，攜手並進，共同維護中華民國在國際舞台上的聲譽，讓中華民國生生不息、永續發展。最後，他強調「中華民國因自由而偉大，因民主而偉大，因團結更加偉大」。他相信在全體僑胞共同努力下，中華民國必將走得更遠、更久、更強盛。

中華會館青年節慶祝活動，緬懷先賢弘揚民族精神。與會者大合影，老中青三代齊聚一堂，...
中華會館青年節慶祝活動，緬懷先賢弘揚民族精神。與會者大合影，老中青三代齊聚一堂，其中有不少孔孟中文學校小朋友。（記者張庭瑜/攝影）
活動開始前，主持人邀請全體與會者為近期逝世的梁永泰僑務諮詢委員默哀一分鐘，現場氣...
活動開始前，主持人邀請全體與會者為近期逝世的梁永泰僑務諮詢委員默哀一分鐘，現場氣氛頓時肅穆起來。梁委員生前為僑務委員會和中華會館的發展做出了重要貢獻備受僑胞敬重。（記者張庭瑜/攝影）
現場也展出多幅饒富歷史意義的畫作，吸引民眾駐足欣賞。（記者張庭瑜/攝影）
現場也展出多幅饒富歷史意義的畫作，吸引民眾駐足欣賞。（記者張庭瑜/攝影）
主辦單位邀請多位貴賓共同參與剪綵儀式。隨著召集人文光華、經文處副處長張正育等人手...
主辦單位邀請多位貴賓共同參與剪綵儀式。隨著召集人文光華、經文處副處長張正育等人手執大剪刀，在鎂光燈下剪斷綵帶象徵著展覽正式開放。（記者張庭瑜/攝影）
張正育表示，青年節活動,不僅是為了紀念過去先賢的貢獻,也是為了感謝海外僑胞青年為...
張正育表示，青年節活動,不僅是為了紀念過去先賢的貢獻,也是為了感謝海外僑胞青年為創建自由民主國家所做的犧牲。（記者張庭瑜/攝影）

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