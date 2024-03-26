橙縣燕子節台僑冒雨遊行 聲援台灣加入WHO

由「Team Taiwan」組成的台灣隊伍在萬眾矚目下壓軸演出，台僑馬車上掛著「挺台灣」的旗幟非常吸睛。（讀者提供）

南加州橙縣 聖璜卡畢斯壯諾市（San Juan Capistrano）3月23日舉行了「燕子節遊行」（Swallows Day Parade），儘管當天遭遇狂風暴雨，近200名台美人仍然組成「Team Taiwan挺台灣」隊，參與重要傳統節日，並且壓軸演出高呼「Go Taiwan! 台灣加油!」。

該市燕子節始於19世紀，每年三月第三個週六舉行，慶祝春天的到來。台美人第二度組隊參加遊行，融入主流社會和提升台灣國際能見度。「Team Taiwan挺台灣」隊伍的參與，不僅吸引了現場觀眾的目光，也透過大型花車、原住民服飾和舞龍表演，贏得陣陣歡呼。遊行期間，儘管遭遇滂沱大雨，參與者熱情未減，他們齊聲高喊「Go Taiwan! 台灣加油!」，展現了堅定的信念與團結的力量。

值得一提的是，大洛杉磯 台灣會館今年首次加入燕子節行列，會館董事長陳柏宇表示，雖然下著大雨，但台灣人見慣風雨，相信雨過天晴。參與燕子節不只展現台裔移民的活力，更是台灣爭取國際能見度的努力。

台灣隊召集人暨僑務促進委員張慧玲表示，台灣隊繼去年首次參與便獲得矚目後，今年特別安排舞龍表演，展現台灣文化魅力。通過參與燕子節遊行，旨在提升台灣在美國主流社會的能見度，並通過各種文化展演和活動，展現台美人的團結與活力。本次遊行的另一個重要目的是聲援台灣加入世界衛生組織（WHO）。參與的台灣組織和個人通過展示台灣在醫療、健康、科技和農業等領域的貢獻，希望提升台灣的國際能見度，並強調台灣與美國在經貿、半導體技術等領域的密切合作，展現台灣是美國重要的國際夥伴。