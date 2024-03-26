我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學讀這3科系 畢業5年薪水低於4萬元

無證移民成焦點 墨西哥總統決策恐影響美大選

橙縣燕子節台僑冒雨遊行 聲援台灣加入WHO

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
由「Team Taiwan」組成的台灣隊伍在萬眾矚目下壓軸演出，台僑馬車上掛著「挺台灣」的旗幟非常吸睛。（讀者提供）
由「Team Taiwan」組成的台灣隊伍在萬眾矚目下壓軸演出，台僑馬車上掛著「挺台灣」的旗幟非常吸睛。（讀者提供）

加州橙縣聖璜卡畢斯壯諾市（San Juan Capistrano）3月23日舉行了「燕子節遊行」（Swallows Day Parade），儘管當天遭遇狂風暴雨，近200名台美人仍然組成「Team Taiwan挺台灣」隊，參與重要傳統節日，並且壓軸演出高呼「Go Taiwan! 台灣加油!」。

該市燕子節始於19世紀，每年三月第三個週六舉行，慶祝春天的到來。台美人第二度組隊參加遊行，融入主流社會和提升台灣國際能見度。「Team Taiwan挺台灣」隊伍的參與，不僅吸引了現場觀眾的目光，也透過大型花車、原住民服飾和舞龍表演，贏得陣陣歡呼。遊行期間，儘管遭遇滂沱大雨，參與者熱情未減，他們齊聲高喊「Go Taiwan! 台灣加油!」，展現了堅定的信念與團結的力量。

值得一提的是，大洛杉磯台灣會館今年首次加入燕子節行列，會館董事長陳柏宇表示，雖然下著大雨，但台灣人見慣風雨，相信雨過天晴。參與燕子節不只展現台裔移民的活力，更是台灣爭取國際能見度的努力。

台灣隊召集人暨僑務促進委員張慧玲表示，台灣隊繼去年首次參與便獲得矚目後，今年特別安排舞龍表演，展現台灣文化魅力。通過參與燕子節遊行，旨在提升台灣在美國主流社會的能見度，並通過各種文化展演和活動，展現台美人的團結與活力。本次遊行的另一個重要目的是聲援台灣加入世界衛生組織（WHO）。參與的台灣組織和個人通過展示台灣在醫療、健康、科技和農業等領域的貢獻，希望提升台灣的國際能見度，並強調台灣與美國在經貿、半導體技術等領域的密切合作，展現台灣是美國重要的國際夥伴。

本次燕子節的遊行隊伍精彩紛呈，除了馬術隊、民俗舞蹈、樂儀隊之外，還有各族裔的文化表演。Team Taiwan的隊伍由海外青年文化大使協會橙縣分會（FASCA-OC）打頭陣，他們手舉「台灣加油」的橫幅冒雨前行，還有來自聖地牙哥、橙縣與大洛杉磯各地區的台灣僑民，手舉看板呼籲讓台灣加入世界衛生組織。

遊行隊伍由海外青年文化大使協會橙縣分會(FASCA-OC)成員領銜,還有來自聖地...
遊行隊伍由海外青年文化大使協會橙縣分會(FASCA-OC)成員領銜,還有來自聖地牙哥、橙縣與大洛杉磯各地的台灣僑民。他們不畏風雨、手舉標語和「台灣加油」橫幅前行。（讀者提供）
僑胞們手舉「挺台灣」的牌子在風雨中齊聲高喊「Go Taiwan!台灣加油!」臉上...
僑胞們手舉「挺台灣」的牌子在風雨中齊聲高喊「Go Taiwan!台灣加油!」臉上洋溢著開心和自豪的笑容。（讀者提供）
召集人張慧玲(左一)感謝各界支持讓台灣隊演出亮眼，大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇(...
召集人張慧玲(左一)感謝各界支持讓台灣隊演出亮眼，大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇(右)參與燕子節能讓美國社會看到台裔移民的正面形象。（讀者提供）

橙縣 洛杉磯 加州

上一則

東谷市首家沃爾瑪超市動工 創造300就業機會

延伸閱讀

橙縣新規 911報警增問6題分類

橙縣新規 911報警增問6題分類
橙縣61歲華男 上周自家車道上遭綁架 至今下落不明

橙縣61歲華男 上周自家車道上遭綁架 至今下落不明
橙縣搶匪多外地人 T霸警告

橙縣搶匪多外地人 T霸警告
聖派翠克遊行、紐約半馬接連登場 曼哈頓周末大封街

聖派翠克遊行、紐約半馬接連登場 曼哈頓周末大封街
周末好去處／紐約市聖派翠克節 16日遊行

周末好去處／紐約市聖派翠克節 16日遊行
學生驟減 財務壓力大 橙縣學區擬裁逾百教師

學生驟減 財務壓力大 橙縣學區擬裁逾百教師

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆