加州學術十項全能錦標賽 阿罕布拉高中隊第三名

阿罕布拉高中學術十項代表隊員們捧著獎盃咬著獎牌慶祝勝利。（AUSD）

2024 年加州 學術十項全能州錦標賽（California Academic Decathlon）24日在聖克拉拉縣萬豪酒店落幕，來自華人社區的阿罕布拉 高中代表隊（Alhambra High School）贏得第三名季軍 ，該隊以華裔學生為主。

此外，來自洛杉磯 Woodland Hills 地區的El Camino Real Charter特許高中，贏得了過去5 年來的第三屆加州學術十項全能州冠軍，將代表加州參加4 月 25 日至 27 日在賓州匹茲堡舉行的2024學術十項全能全美競賽(USAD)，捍衛加州連續保持 20 年全國冠軍的輝煌記錄。

阿罕布拉聯合學區教育總監Denise Jaramillo 博士指出，「我為 2024 年阿罕布拉高中（AHS）學術十項全能團隊感到自豪。他們是一群前途無量的年輕人，他們個人努力工作，並作為一個團隊互相支持。在他們出色的教練桑切斯指導下，團隊在激烈的競爭水平中表現如此出色理所當然。我們整個學區有很多值得慶祝的事情。」

阿罕布拉高中校長弗格森（Diana Diaz-Ferguson）說，阿罕布拉高中學術十項全能代表隊，是一群由才華橫溢的年輕領袖組成的多元化的團隊。我為這支隊伍和他們的教練桑切斯先生感到非常自豪，他帶領學生取得了出色的成績。