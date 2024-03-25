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史上最忙春假 Z世代最愛去這裡旅遊

洛杉磯訊
今年春假是美國聯合航空史上最繁忙的春假，Z世代最愛倫敦和東京。（美聯航圖片）
今年春假是美國聯合航空史上最繁忙的春假，Z世代最愛倫敦和東京。（美聯航圖片）

春假即將到來，大量旅客湧入洛杉磯國際機場LAX）前往目的地，LAX機場預計今年春假將迎來數百萬遊客。美國聯合航空（United Airline）表示，今年是公司史上最繁忙的春假，Z世代最愛倫敦和東京。

美聯航預計，春假將有2100萬名遊客，比去年增加近10%。平均每天有超過20萬人乘坐美聯航航班，公司特別推出新功能以更快檢查行李。美聯航LAX總經理David Terry表示，美聯航在過去一個月，新增TSA PreCheck 非接觸式ID設備，它會在旅客到達時掃描其臉部，並在20秒或更短的時間內列印旅客行李標籤。

美聯航統計，今年春假期間，超過30%的18歲至26歲旅客選擇搭乘國際航班。在疫情期間，海外旅行受到巨大打擊，但隨著限制的取消，今年需求比2019年增加32%。東京自2019年以來首次再次成為Z世代春假的25個最佳目的地之一，倫敦仍然是最受歡迎的。春假期間前往倫敦的Z世代春假人數與前往佛羅裡達勞德岱堡(Fort Lauderdale)的人數相同。

奧蘭多、坎昆和拉斯維加斯仍然是美聯航今年春假預訂量最高的三大目的地，但今年選擇前往坎昆的人數略高於去年。美聯航對未來的整體旅遊需求持樂觀態度。美聯航預計今年春假將是其有史以來最繁忙的一次，3月8日至4月21日期間將運送超過2100萬名乘客，比去年增加10%。最繁忙的一周預計為3月25日，美聯航建議旅客盡量選擇在周二和周三飛行，儘管仍然很繁忙，但好於其他日期。

LAX 洛杉磯國際機場 疫情

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