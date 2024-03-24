呼籲修改47號提案 聖谷東區社團發起簽名活動
實施將近十年的47號提案導致加州治安近年每況愈下，北加州發起新法簽署活動，希望改革現今的47號提案（Proposition 47) 「重罪變輕罪，輕罪變無罪」的縱容態度，聖蓋博谷東區多個城市的華人團體聯合發起南加簽名活動改變47號法案，呼籲華洋民眾速到指定地點簽名，團結一致改變現狀。
由聖蓋博谷東區哈仙達岡、核桃市和鑽石吧等聯合組成的華人團體19日表示，新提案為兩黨共同提出，如果4月30日以前收集超過55萬個合格簽名，就能符合放入今年11月大選選票的資格。換言之，目前最後剩下五周時間收集簽名。
聖谷東區華人聯合團體表示，近年開始至今仍在實行的加州47號提案最令人詬病的是偷搶只要是在950元以下就是無罪。該法使得重複犯罪有恃無恐，奉公守法的民眾和商家成爲無端成爲受害人卻無可奈何。
新的改革法案同時將快閃搶劫（Smash & Grab) 定罪。 除此之外，也將芬太尼（fentanyl）規範在重大毒品（Hard Drug）內， 因此販售芬太尼者也會受到法律制裁。
這次簽署行動由北加州舊金山和聖荷西兩個城市市長聯合發起。舊金山市長布里德在日前在發動聯署時表示，她十年前支持47號提案，但這些年看到的是這提案所導致的意想不到後果，「我們的目標不是把人關起來，但如果打擊犯罪沒有真正的結果，那就會成為真正的問題」。
哈岡、核桃和鑽石吧華人聯合團體近期積極與北加聯絡，目前拿到簽署表格，並得到民眾熱烈支持，自主組織如下三個地點和時間開放，並正在籌措安排更多地點收集民眾簽名。
簽名地點和時間如下分別為：1. 天寧保險（Pinnacle Insurance）靠近核桃市和鑽石吧，19147 Colima Road, Rowland Heights, CA 91748，周二到周五1至5pm；2. 東區花店（Penny’s Flower Shop）在Puente Hill Mall附近，17538 Colima Road, Rowland Heights, CA 91748，周二到周五10am至5pm；3. 哈崗郵局外面走廊（此郵局在狹長的Von’s Plaza中間），2054S. Hacienda Blvd., Hacienda Heights, CA 91745，四個周日（3/24，3/31，4/6，4/13） 10am至4pm。
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