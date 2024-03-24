呼籲修改47號提案 聖谷東區社團發起簽名活動

聖蓋博谷東區多個城市華人團體聯合呼籲南加民眾團結一致參與簽名，改變47號法案。（聖谷東區城市華人聯合團）

實施將近十年的47號提案導致加州 治安近年每況愈下，北加州發起新法簽署活動，希望改革現今的47號提案（Proposition 47) 「重罪變輕罪，輕罪變無罪」的縱容態度，聖蓋博谷東區多個城市的華人 團體聯合發起南加簽名活動改變47號法案，呼籲華洋民眾速到指定地點簽名，團結一致改變現狀。

由聖蓋博谷東區哈仙達岡、核桃市和鑽石吧 等聯合組成的華人團體19日表示，新提案為兩黨共同提出，如果4月30日以前收集超過55萬個合格簽名，就能符合放入今年11月大選選票的資格。換言之，目前最後剩下五周時間收集簽名。

聖谷東區華人聯合團體表示，近年開始至今仍在實行的加州47號提案最令人詬病的是偷搶只要是在950元以下就是無罪。該法使得重複犯罪有恃無恐，奉公守法的民眾和商家成爲無端成爲受害人卻無可奈何。

新的改革法案同時將快閃搶劫（Smash & Grab) 定罪。 除此之外，也將芬太尼（fentanyl）規範在重大毒品（Hard Drug）內， 因此販售芬太尼者也會受到法律制裁。

這次簽署行動由北加州舊金山和聖荷西兩個城市市長聯合發起。舊金山市長布里德在日前在發動聯署時表示，她十年前支持47號提案，但這些年看到的是這提案所導致的意想不到後果，「我們的目標不是把人關起來，但如果打擊犯罪沒有真正的結果，那就會成為真正的問題」。

哈岡、核桃和鑽石吧華人聯合團體近期積極與北加聯絡，目前拿到簽署表格，並得到民眾熱烈支持，自主組織如下三個地點和時間開放，並正在籌措安排更多地點收集民眾簽名。

簽名地點和時間如下分別為：1. 天寧保險（Pinnacle Insurance）靠近核桃市和鑽石吧，19147 Colima Road, Rowland Heights, CA 91748，周二到周五1至5pm；2. 東區花店（Penny’s Flower Shop）在Puente Hill Mall附近，17538 Colima Road, Rowland Heights, CA 91748，周二到周五10am至5pm；3. 哈崗郵局外面走廊（此郵局在狹長的Von’s Plaza中間），2054S. Hacienda Blvd., Hacienda Heights, CA 91745，四個周日（3/24，3/31，4/6，4/13） 10am至4pm。